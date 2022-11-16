加州主計長選戰 華裔陳仁宜承認落敗

加州主計長候選人陳仁宜。（競選官網）

共和黨 籍的華裔候選人陳仁宜（Lanhee Chen）15日發表聲明，承認競選加州 主計長（Controller）失利。他的民主黨 對手郭嫻 (Malia Cohen)已在推特發文，表示很自豪也很榮幸能擔任下一任加州主計長。

陳仁宜在聲明中表示，「雖然在加州主計長競選中還有更多選票需要計算，但很明顯，我已無法贏得這次選舉。因此，我聯繫了郭嫻，祝賀她當選加州下一任主計長。我希望她和她的家人在明年 1 月上任時一切順利。

陳仁宜進一步表示，「雖然競選活動沒有成功，但我對妻子、孩子和家人充滿感激，他們的堅定支持使我成為候選人。同時，我也感謝數百萬名投票支持我的加州人，以及為我們的努力付出時間和精力的志願者；還有捐贈資源以確保我們能夠在全州傳播我們的信息的捐助者。」

他最後表示，很幸運生活在加州，這是一個對許多人充滿希望和渴望的地方。他的競選活動是關於改善加州的治理，同時也致力於創造一個子孫後代想要稱之為家的地方。不幸的是，在很多方面，加州仍未發揮其巨大潛力。創造更好國家的艱苦工作仍在繼續。他期待著繼續將自己的時間和精力投入到這項重要的工作中。

郭嫻也在推特發文，向加州選民謝票，並且落款為加州下任「主計長當選人」（Controller-Elect）。

據加州州務卿辦公廳最新統計，在加州主計長選戰中，郭嫻（Malia M. Cohen）得票453萬8958張，占比54.7%；陳仁宜（Lanhee J. Chen）得票375萬6355張，占比45.3%。