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洛縣警局25名學員跑步時被逆向車撞上 5人重傷

記者邵敏／洛杉磯即時報導
事故原因是一部 SUV汽車逆向行駛導致。（KTLA5）
事故原因是一部 SUV汽車逆向行駛導致。（KTLA5）

洛杉磯警察局（LASD）一批警官學員，11月16日（周三）早上在南惠提爾(South Whittier) 跑步時被撞，造成 25人受傷，其中五人傷勢嚴重，一名學員正在使用呼吸機急救。事故原因是一部 SUV汽車逆向行駛導致。

這起事故發生在16日早上 6 時 25 分左右，地點在米爾斯大道（Mills Avenue）和電報路（Telegraph Road）的交叉口附近，距離洛縣警局的培訓學院（STAR Explore Training Academy）不遠。

據悉，當時一輛灰色 SUV 逆向行駛，撞上正在慢跑的一群警官學員，造成多人受傷，其中五名學員受重傷，四人中度受傷，16人受輕傷。傷勢從頭部外傷到骨折和四肢等，一名學員正在使用呼吸機急救。Sky5 航拍畫面顯示，這部肇事車輛撞上燈桿，前端嚴重受損。據洛縣消防局Sheila Kelliher 稱，司機被確認為一名 22 歲男子，在碰撞發生時也受傷，但傷勢較輕。

這批學員包括 75 人，其中 65 人來自洛縣警局，十人來自其他執法機構，包括貝爾（ Bell）、格蘭岱（Glendale）、巴沙迪那（Pasadena）、艾爾塞岡度市（El Segundo）和洛杉磯加州大學警察部門。

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，「對於一些受傷嚴重的學員，正面臨將改變生活的傷病，希望他們能完全康復，有機會回來完成學業，這是我的目標。」

警局在新聞稿中指出，撞傷警員的這名司機已被拘留，等待進一步調查。事發後，受傷警員很快被送往幾家醫院治療，包括林伍德（Lynwood）的St. Francis醫療中心和 LAC+USC 醫療中心。

Kelliher表示，「我們提供的醫護人員都是業內最好的，他們很快到達現場，每一名傷者都立即得到照顧。」同時他還表示，「這些學員已經準備好將自己置於危險的職業生涯，誰知道正在接受培訓時就已置於危險之中。希望他們都能早日康復，並保持良好狀態。」

LASD警官學員16日跑步時被撞，25人受傷，其中 五人傷勢嚴重。（KTLA5）
LASD警官學員16日跑步時被撞，25人受傷，其中 五人傷勢嚴重。（KTLA5）

洛縣 警察 洛杉磯

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