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法國機場的「航站情緣」2009年起在美國就難複製

記者趙健／好萊塢即時報導
Nasseri坐在自己的專屬紅色塑料長椅上。（視頻截圖）
Nasseri坐在自己的專屬紅色塑料長椅上。（視頻截圖）

曾在洛杉磯國際機場拍攝的好萊塢電影「航站情緣」 (The Terminal)的原型人物，11月12日在法國戴高樂機場去世。這位曾因身份問題在機場滯留的伊朗難民，在機場住了18年之久。據聯邦海關與邊境保護局（CBP）表示，美國海關自2009年起不允許沒有護照的旅客登陸，所以同樣的情況不會出現在美國。

這位去世時享年77歲的男子名叫Mehran Karimi Nasseri，因好萊塢導演史匹柏 (Steven Spielberg)拍攝的影片「航站情緣」而變得家喻戶曉。該影片的前期拍攝是在洛杉磯國際機場完成，而其他一些主要場景也是在位於洛杉磯的環球影城拍攝完成。當時製片方還曾支付給Nasseri40萬美元以獲得該故事的授權，但是Nasseri並沒有因此而離開機場，而是繼續睡在機場的塑料長椅上。

據好萊塢華裔製片人Victor回憶，他多年前在戴高樂機場轉機時還特地打聽過此人，不過被機場工作人員告知他早已經不住機場了。

據悉，Nasseri於1988年被伊朗驅逐出境，因身上沒有護照而淪為機場難民。 1988年至2006年期間，他住在戴高樂機場一號航站樓的紅色塑料長椅上。但在2006年時因健康問題被送往醫院，後來住進巴黎療養院。戴高樂機場發言人表示，納瑟利於今年9月又再次回到戴高樂機場。

其實，Nasseri早在1999年就取得法國居留權，但那些在機場認識他的人說，他像一個無法在機場外生活的囚犯一般害怕離開。當時他的律師表示，Nasseri不想離開機場，他害怕離開。在航站樓居住的日子裡，他與機場的工作人員成了朋友，日常洗漱都用員工專用設施。平日他的主要活動就是觀察過往旅客，並且用日記方式記錄生活。

聯邦海關與邊境保護局（CBP）發言人Jaime Ruiz表示，在美國，根據2009年起實行的西半球旅行計劃（ Western Hemisphere Travel Initiative）的條款規定，沒有護照的國際旅客不得登陸美國。所以同樣的案例不能在美國複製。

2005年Nasseri在戴高樂機場1號航站樓。（維基百科）
2005年Nasseri在戴高樂機場1號航站樓。（維基百科）

洛杉磯國際機場 好萊塢 邊境

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