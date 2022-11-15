南加內陸警官下班後遇車禍與女兒雙亡 肇事者酒駕

車禍中喪生的警官小傑克和女兒漢娜。（警方提供）

南加內陸近日一名下班警官與女兒駕車外出，在市區街路遭遇車頭對撞車禍 ，父女當場身亡。肇事男子涉嫌酒駕，並曾有多次酒駕被控罪記錄。

車禍發生在11月13日晚近9時，位於河濱縣聖哈辛多市（San Jacinto）橋街（ Bridge Street）以東的吉爾曼泉路（Gilman Springs Road）。死者是45歲聖哈辛多市居民小傑克（Daniel Jacks Jr.）與女兒漢娜。河濱縣警局表示，傑克是懲教中心一名警官，女兒才19歲。小傑克還有太太、兒子及父親、兄弟幾人。

警方表示，車禍發生時，肇事者47歲莫瑞諾谷市居民貝勒斯（Brandon Bales），駕駛一輛雪佛蘭車自吉爾曼街西向線行駛，中途失控，駕車越過路中間隔線，迎面與正在行駛的小傑克車相撞，當時小傑克駕駛一輛本田車。肇事者車上還有一名乘客，兩人受傷送醫，生命無礙。

CHI發言人曼特茲表示，肇事者貝勒斯因涉嫌酒駕被捕。按照加州 法律，貝勒斯或被控惡意肇事二級謀殺罪，服牢刑15年至終身監禁。由於貝勒斯曾有多次酒駕被捕控罪紀錄，檢方在起訴時會表示，被告因為有過酒駕記錄，因此已經知道酒駕會導致嚴重後果，甚至導致他人死亡。

河濱縣高等法院法庭記錄顯示，貝勒斯在2008年因酒駕及無證駕駛，被判逾120天社區勞役及參與縣警局勞工項目。2011年，他因涉嫌酒駕和無證駕駛輕罪，被判處150天監禁和五年緩刑，參加 34次匿名戒酒會並佩戴酒精檢測 監視手環。貝勒斯在2015 年，對酒後駕駛、無證駕駛和超速等重罪認罪，法庭記錄顯示，獲判一年監外看管。