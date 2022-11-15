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南加內陸警官下班後遇車禍與女兒雙亡 肇事者酒駕

記者啟鉻／河濱即時報導
車禍中喪生的警官小傑克和女兒漢娜。（警方提供）
車禍中喪生的警官小傑克和女兒漢娜。（警方提供）

南加內陸近日一名下班警官與女兒駕車外出，在市區街路遭遇車頭對撞車禍，父女當場身亡。肇事男子涉嫌酒駕，並曾有多次酒駕被控罪記錄。

車禍發生在11月13日晚近9時，位於河濱縣聖哈辛多市（San Jacinto）橋街（ Bridge Street）以東的吉爾曼泉路（Gilman Springs Road）。死者是45歲聖哈辛多市居民小傑克（Daniel Jacks Jr.）與女兒漢娜。河濱縣警局表示，傑克是懲教中心一名警官，女兒才19歲。小傑克還有太太、兒子及父親、兄弟幾人。

警方表示，車禍發生時，肇事者47歲莫瑞諾谷市居民貝勒斯（Brandon Bales），駕駛一輛雪佛蘭車自吉爾曼街西向線行駛，中途失控，駕車越過路中間隔線，迎面與正在行駛的小傑克車相撞，當時小傑克駕駛一輛本田車。肇事者車上還有一名乘客，兩人受傷送醫，生命無礙。

CHI發言人曼特茲表示，肇事者貝勒斯因涉嫌酒駕被捕。按照加州法律，貝勒斯或被控惡意肇事二級謀殺罪，服牢刑15年至終身監禁。由於貝勒斯曾有多次酒駕被捕控罪紀錄，檢方在起訴時會表示，被告因為有過酒駕記錄，因此已經知道酒駕會導致嚴重後果，甚至導致他人死亡。

河濱縣高等法院法庭記錄顯示，貝勒斯在2008年因酒駕及無證駕駛，被判逾120天社區勞役及參與縣警局勞工項目。2011年，他因涉嫌酒駕和無證駕駛輕罪，被判處150天監禁和五年緩刑，參加 34次匿名戒酒會並佩戴酒精檢測監視手環。貝勒斯在2015 年，對酒後駕駛、無證駕駛和超速等重罪認罪，法庭記錄顯示，獲判一年監外看管。

據稱，車禍發生街路曾多次發生惡性車禍，尤其是車輛對撞。雖然已經安裝各種安全設施，但仍無法避免車禍發生。

警官小傑克。（警方提供）
警官小傑克。（警方提供）

車禍 加州 檢測

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