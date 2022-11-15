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大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

記者王若然／亞凱迪亞即時報導
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

華人所熟知的大華超市（99 Ranch Market），即將在亞凱迪亞市（Arcadia）的前西野商場（Westfield Santa Anita，目前因易手已改名為The Shops at Santa Anita）開設分店；預計將在2023年的夏季或秋季開張營業。

近日有華人在社交網路發文稱，在前西野廣場看到了熟悉的大華超市店鋪，正在裝修，上面寫著：即將在2023年夏季與民眾見面。這位網友很激動，配文「以後實現買菜逛街一體化了。」

記者實地探訪發現，大華超市分店的店鋪大概位於整個商場的中間位置，開在一樓，緊挨Gold’s健身房，樓上為Forever 21。店鋪靠近商場大門，一進門就可以看到，門外就是上下兩層停車場。不管是逛完街想順便逛超市，還是專門來買菜，此位置都很方便。

目前店鋪正在裝修中，不過外圍包裹的很嚴實，看不到內部情況，只有外牆貼著偌大的廣告語。但商場內超市附近的天花板上已經添加了「99 Ranch」的路標指示牌，方便民眾找到。不少路過此處的民眾紛紛拿手機拍照，都驚訝百貨商場裡居然開了超市。

對於大華超市在前西野廣場開分店，多數網友表示很驚喜。有網友發文：「逛個街買個菜成了現實。」「這個可以！」「挺好的，方便！」「有理由每天去逛街了。」有大陸華人留言，「來美國這幾年最不習慣的就是商場裡居然沒有超市，簡直不可思議！」不過也有網友擔心開在百貨商場裡，超市的東西會比較貴，以及停車難的問題。

記者聯繫大華超市公關，對方確定了超市將在2023年夏季或秋季在前西野商場開分店的消息，至於超市的規模和特點等，對方表示正在積極準備中，不便透露。

其實大華超市在商場裡開店，這不是第一次。早在今年3月，大華超市在聖荷西（San Jose） Westfield Oakridge購物中心就開設了分店。當時大華超市發文稱：「Westfield Oakridge 購物中心是一所受到聖荷西地區居民所喜愛的休閒購物場所，大華超市加入，不但更全面性地滿足消費者需求，也將為未來的購物模式開啟一個新局面！」

大華超市最早由台灣第一代移民陳河源（Roger Chen）於1984年創辦，如今已經發展成為美國最大的亞裔連鎖超市之一，分店橫跨東西岸，截至2019年，開設54家分店，是華人及其他各族裔所熟知的亞洲超市。

商場內路標已經添加大華超市。（記者王若然／攝影）
商場內路標已經添加大華超市。（記者王若然／攝影）
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

華人 聖荷西 亞凱迪亞

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