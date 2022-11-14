仍未收到加州通貨膨脹救濟金？ 何時收到一次告訴你

FTB給出確切時間稱加州抗通膨金有望今年年底前全數發出。（unsplash截圖）

從購買食品雜貨到家居取暖，全美各州的日常生活成本都因通貨膨脹急劇上升，加州 、夏威夷州及維吉尼亞州（Virginia）分別打出通膨紓困計劃，為該州居民發放通膨紓困支票 (Inflation Relief Checks)，加州也於10月初開始陸續發放「中產階級退稅」(Middle Class Tax Refund，MCTR)支票。但有些居民尚未收到，眾議員及加州稅務局(Franchise Tax Board，簡稱FTB)近期公布了詳細的發放時間，原來與民眾姓氏字母順序有關。

在加州州長紐森(Gavin Newsom)宣布加州將發放一個家庭最高達1050元通膨紓困金 ，更承諾支票最快在10月便可收到之後，讓不少民眾疑惑為何11月仍未收到支票。對此，加州眾議員科斯塔（Jim Costa）日前在推特回覆表示，MCTR已陸續發放給加州居民，每位居民可收到200元至1050元不等的紓困金。目前第一輪已全數在 10 月 7日至 10 月 25 日發放完畢，符合資格民眾將透過簽帳卡、或是直接收到存款等方式收到款項。

FTB則在官網中回覆，符合條件的民眾將在今年10 月至明年 1 月之間收到補助金。先前收到金州紓困金（Golden State Stimulus，簡稱GSS）的民眾，預計將於 10 月 7 日至 25 日收到部分直接匯入MCTR的錢，剩餘款項預計將全數在 10 月 28 日至11 月 14 日之間全數發放。

FTB重申，符合條件的民眾為，在 2021 年 10 月 15 日前已提交 2020 年納稅申報表、符合加州調整後收入 (CA AGI)條件資格 、2020 報稅季時未被申報為受撫養人、在 2020 納稅年度已成為加州居民至少六個月。

FTB表示，在2020年提交納稅申報表後，曾更改銀行信息的民眾，款項預計將在今年12 月 17 日至明年 1 月 14 日之間寄出。已收到GSS 的民眾，簽帳卡則將在 10 月 24 日至12 月 10 日之間寄出，其餘款項則將在明年 1 月 14 日前全數郵寄。

FTB 同時公布發放時間表格稱， 發放時間及順序將按照民眾姓氏字母順序細分，民眾可以自行對照姓氏開頭對照收款時間。

（一）GSS I 或 II 支票收件人（姓氏以 A - E 開頭）：簽帳卡郵寄時間範圍為 2022 年 10 月 24 日至11 月 5 日。

（二）GSS I 或 II 支票收件人（姓氏以 F – M 開頭）：簽帳卡郵寄時間範圍為 2022 年 11 月 6 日至 11 月 19 日。

（三）GSS I 或 II 支票收件人（姓氏以 N – V 開頭）：簽帳卡郵寄時間範圍為 2022 年 11 月 20 日至 12 月 3 日。

（四）GSS I 或 II 支票收件人（姓氏以 W – Z 開頭）：簽帳卡郵寄時間範圍為 2022 年 12 月 4 日至 12 月 10 日。

（五）非 GSS 收件人（姓氏以 A - L 開頭）：簽帳卡郵寄時間範圍將在 2022 年 11 月 7 日之後公佈。

（六）非 GSS 收件人（姓氏以 M – Z 開頭）：簽帳卡郵寄時間範圍將在 2022 年 11 月 21 日之後公佈。

（七）提交 2020 年報稅申報表後，曾改銀行信息的直接存款者：簽帳卡郵寄時間範圍為 2022 年 12 月 17 日至 2023 年 1 月 14 日。