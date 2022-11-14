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返台探親安保系統沒用 洛居民家被闖空門 疑似專業團伙

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
歹徒擊碎居民住宅後面的滑動玻璃門闖入竊盜。（受訪者提供）
歹徒擊碎居民住宅後面的滑動玻璃門闖入竊盜。（受訪者提供）

華人比例極高的洛杉磯縣核桃市（Walnut），日前發生台僑居民返鄉探親月餘，家中被四名竊盜闖空門。女屋主表示，四名竊盜均蒙面，顯得非常專業，家中安保系統沒有起作用，四名歹徒並配有對講機。受害者已經報警，警方尚沒有任何線索反饋。有居民懷疑，這起竊案的嫌犯為警方形容的南美人流竄的犯罪團伙。

遭闖空門的女屋主表示，因疫情趨緩，9月間她返台探親，大約有月餘。近日返美，發現屋內一片狼藉，後院至室內落地門窗玻璃被打碎，看來有外人進入。她於是趕緊查看室內監控，看見有四人在夜間8時許進入她家，每人都戴著口罩和帽子，身體矯健體型壯碩，從外觀看根本無法辨別是哪個族裔。四人進入過程中，家中報警系統竟然沒有起到任何作用，顯示竊盜非常專業，而且每個歹徒手裡都有對講機，可能是與外邊守候把風同夥聯繫使用。

女屋主說，雖然家中貴重物品已經提前存入銀行保險箱，但因為竊盜要找有價值的東西，整個房間被翻得亂七八糟，還丟了一些較為值錢物品。損失情況正在清理中。

女屋主報警後，警方上門查看，確定四名歹徒是翻牆進入後院，然後擊碎通往廚房的落地門窗玻璃入室行竊。警方表示，會進一步調查，若有嫌犯線索會及時告知。女屋主說，社區一向安寧，鮮見案件發生。所以，她自認很有安全感，也不認為闖空門案會發生在自家。通過這起案件，她認為對心理傷害很大，至今晚上睡覺都無法如以前那樣放鬆熟睡，心裡總是惶恐不安，一聽到外面有什麼響動，或是家中有異常聲音時，都很怕是有外人進入，趕忙起床觀望。

女屋主也告知好友家中發生竊盜案。有親友告知南加警方正在提醒民眾，一個據稱為南美人的犯罪團伙在各地犯下系列入室竊盜案。警方說，這個犯罪團伙成員目標就是居民住宅，已經在南加犯下數十起入室竊盜案。歹徒以三人至六人為一個犯罪小團夥，選擇目標為住宅鄰近空地或綠化帶，或住宅旁有深溝，便於歹徒夜晚作案。通常他們從住宅後面或後院進入，另有同夥在附近停車監視，一旦發現形勢不好，通知作案同夥趕緊逃跑。他們往往將居民家後面滑動的玻璃門擊碎進入，有時爬上二樓陽台。

警方表示，這些歹徒作案時，常常戴帽子，穿著帶著帽兜的運動衫，並有手套、面罩、背包，持手電筒、對講機、在外面擔任瞭望的通常是女性，駕駛高檔車停在車道或附近停車場。作案時往往是已確定屋主不在家或周末，晚間6時以後至午夜時分。而核桃市女屋主遭闖空門案，嫌犯作案的方式，很像南美人犯罪團伙作案，但還有待警方調查結果。

核桃市府提醒居民，除了安裝監控系統外，也可在外出一段時間前，向警局申請假期檢查（Vacation Check），填寫申請表後，警局巡邏警員會在居民外出期間不定時檢查，確認居民住宅是否發生治安情況，並及時處理。

警方公布的南美人犯罪團伙作案時手持對講機，將全身包裹嚴嚴實實。（警方提供）
警方公布的南美人犯罪團伙作案時手持對講機，將全身包裹嚴嚴實實。（警方提供）
警方公布的南美人犯罪團伙作案時手持對講機，將全身包裹嚴嚴實實。（警方提供）
警方公布的南美人犯罪團伙作案時手持對講機，將全身包裹嚴嚴實實。（警方提供）

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