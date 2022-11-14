我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

維吉尼亞大學槍擊案3死 嫌疑被捕 被控二級謀殺

Yelp：加州最好吃的甜品店在洛杉磯 因這個理由獲勝

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
店內有各式口味的「牛角包」。（記者朱敏梓／攝影）
店內有各式口味的「牛角包」。（記者朱敏梓／攝影）

根據 Yelp 最新出爐的榜單，位於洛杉磯的 Artelice Patisserie ，被評為加州最好吃的甜品店。這家店在洛杉磯共有兩家分店，分別位於西洛杉磯和布班克（Burbank）。Artelice Patisserie 的老闆兼行政總廚之一 Farid Azarang 認為，他的餐廳贏得了 Yelp 的最高排名，因為他們只採用來自歐洲最好的原料。

根據Yelp 評論家的描述，在Artelice Patisserie，從火腿和奶酪牛角麵包到水果餡餅，是一周中任何一天的絕佳享受，其中牛角包和馬卡龍是必須嘗試的產品。Yelp 一位評論家表示，這家餐廳有精美的甜點和最好的牛角麵包（croissant）。

Artelice Patisserie 由 伊朗兄弟Farid 和 Saeed 於 2017 年創立，他們曾前往法國學習製作甜點，並希望在洛杉磯分享他們對甜點的熱情。 Artelice Patisserie向客戶承諾，只提供最優質的糕點、馬卡龍和烘焙食品，每一款甜品都經過精心手工製作，細節精緻，外觀和品味都獨一無二。

造就Artelice Patisserie的好口碑和高排名，採用優質的原料是重要原因。

正如主廚描述一般，Artelice Patisserie的每款甜品都能品嚐出主廚的用心。以店內招牌甜品「Saint Honore」為例，散發著滿滿黃油香氣的酥皮，搭配口感恰到好處的香草奶油，再配上表面鋪著一層焦糖的小甜餅，口感細膩又美味。小甜餅中間夾著一層香草味的奶油，顧客能夠在一款甜品上吃出豐富的層次感。更難得可貴的是，傳統美式甜品偏向於厚重而濃密的口感，許多亞洲民眾往往覺得「過於甜」，Artelice Patisserie的甜品則完全不會，恰到好處的甜度和輕柔的口感，十分適合亞洲民眾的口味。

店內有許多種類的甜品選擇，每一款都是外型精美，口味獨特，巧克力蛋糕、水果派、拿破崙千層酥等，都是招牌美味。店內還會推出季節款限定，例如酸酸甜甜的柚子口味的蛋糕。此外，隨著聖誕節臨近，店內還將推出聖誕特別甜品，比如搭配橘子醬的巧克力味聖誕樹，或是香草口味的聖誕帽造型甜品。

除了美味的蛋糕，不得不提的還有Artelice Patisserie的牛角包，外表酥脆，一口下去滿嘴都飄著黃油的香氣，早上來一個牛角包和一杯咖啡，是最佳選擇。

此外，Artelice Patisserie還會為每一個購買產品的顧客提供驚喜，購買任一款甜品，店主都會贈送兩個馬卡龍，口味任選。

民眾需要注意的是，Artelice Patisserie兩家店營業時間不相同，千萬別跑空。目前，Artelice Patisserie西洛杉磯店營業時間，為週三到週五上午10時30分至下午6時，週六、日上午10時30分至下午5時，周一、周二休息；布班克店營業時間為週三、四上午9時至下午6時，週五上午9時至下午8時，周六上午9時30分至下午8時，周日則是上午9時30分至下午5時，周一、周二休息。

店內招牌甜品「Saint Honore」，散發著滿滿黃油香氣的酥皮，搭配口感恰到...
店內招牌甜品「Saint Honore」，散發著滿滿黃油香氣的酥皮，搭配口感恰到好處的香草奶油，再配上表面鋪著一層焦糖的小甜餅，口感細膩又美味。（記者朱敏梓／攝影）
琳瑯滿目的甜品，每一款都是採用來自歐洲的最優質食材製作。（記者朱敏梓／攝影）
琳瑯滿目的甜品，每一款都是採用來自歐洲的最優質食材製作。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 加州 聖誕節

上一則

前屋主欠錢 華人買房被追債 幸理財經紀伸援手

下一則

南加內陸警方「順藤摸瓜」查獲百餘磅毒品

延伸閱讀

20席還未定 民主黨能再保住眾院? 關鍵在加州

20席還未定 民主黨能再保住眾院? 關鍵在加州
聖伯納汀諾縣脫離加州? 公投案過關只具象徵意義

聖伯納汀諾縣脫離加州? 公投案過關只具象徵意義
攜手華美銀行 湖人隊球星感恩送暖

攜手華美銀行 湖人隊球星感恩送暖
研究：土地濫用 為洛杉磯帶來洪災 低收入社區居民影響最嚴重

研究：土地濫用 為洛杉磯帶來洪災 低收入社區居民影響最嚴重
勁球彩票中獎者 免繳州稅惹議

勁球彩票中獎者 免繳州稅惹議
熊貓快餐程正昌夫婦 登名人堂

熊貓快餐程正昌夫婦 登名人堂

熱門新聞

年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
一名亞裔男子和一名非裔男子在地鐵上發生激烈衝突。（目擊者視頻截屏）

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

2022-11-13 20:19
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？
LA千人嘉年華 保時捷衝入人群 民眾倉皇逃命

LA千人嘉年華 保時捷衝入人群 民眾倉皇逃命