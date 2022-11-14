Yelp：加州最好吃的甜品店在洛杉磯 因這個理由獲勝

店內有各式口味的「牛角包」。（記者朱敏梓／攝影）

根據 Yelp 最新出爐的榜單，位於洛杉磯 的 Artelice Patisserie ，被評為加州 最好吃的甜品店。這家店在洛杉磯共有兩家分店，分別位於西洛杉磯和布班克（Burbank）。Artelice Patisserie 的老闆兼行政總廚之一 Farid Azarang 認為，他的餐廳贏得了 Yelp 的最高排名，因為他們只採用來自歐洲最好的原料。

根據Yelp 評論家的描述，在Artelice Patisserie，從火腿和奶酪牛角麵包到水果餡餅，是一周中任何一天的絕佳享受，其中牛角包和馬卡龍是必須嘗試的產品。Yelp 一位評論家表示，這家餐廳有精美的甜點和最好的牛角麵包（croissant）。

Artelice Patisserie 由 伊朗兄弟Farid 和 Saeed 於 2017 年創立，他們曾前往法國學習製作甜點，並希望在洛杉磯分享他們對甜點的熱情。 Artelice Patisserie向客戶承諾，只提供最優質的糕點、馬卡龍和烘焙食品，每一款甜品都經過精心手工製作，細節精緻，外觀和品味都獨一無二。

造就Artelice Patisserie的好口碑和高排名，採用優質的原料是重要原因。

正如主廚描述一般，Artelice Patisserie的每款甜品都能品嚐出主廚的用心。以店內招牌甜品「Saint Honore」為例，散發著滿滿黃油香氣的酥皮，搭配口感恰到好處的香草奶油，再配上表面鋪著一層焦糖的小甜餅，口感細膩又美味。小甜餅中間夾著一層香草味的奶油，顧客能夠在一款甜品上吃出豐富的層次感。更難得可貴的是，傳統美式甜品偏向於厚重而濃密的口感，許多亞洲民眾往往覺得「過於甜」，Artelice Patisserie的甜品則完全不會，恰到好處的甜度和輕柔的口感，十分適合亞洲民眾的口味。

店內有許多種類的甜品選擇，每一款都是外型精美，口味獨特，巧克力蛋糕、水果派、拿破崙千層酥等，都是招牌美味。店內還會推出季節款限定，例如酸酸甜甜的柚子口味的蛋糕。此外，隨著聖誕節 臨近，店內還將推出聖誕特別甜品，比如搭配橘子醬的巧克力味聖誕樹，或是香草口味的聖誕帽造型甜品。

除了美味的蛋糕，不得不提的還有Artelice Patisserie的牛角包，外表酥脆，一口下去滿嘴都飄著黃油的香氣，早上來一個牛角包和一杯咖啡，是最佳選擇。

此外，Artelice Patisserie還會為每一個購買產品的顧客提供驚喜，購買任一款甜品，店主都會贈送兩個馬卡龍，口味任選。