NBA湖人隊「感恩季」送暖 都有哪些知名球星參與？

由華美銀行攜手洛杉磯湖人 隊舉辦的「感恩季」(A Season of Giving)回餽社區活動,11月12日在洛杉磯消防局霍奇肯紀念培訓中心(Frank Hotchkin Memorial Training Center)舉行,為200多位來自多個社區和組織的家庭提供感恩節晚餐以及禮物。

曾三次幫助湖人隊奪得冠軍、手握七枚總冠軍戒指的球星霍里(Robert Horry)和現任湖人隊球員賴恩(Matt Ryan),在現場為社區的家庭和孩子們分發感恩節晚餐。現場還設有各式娛樂項目和抽獎活動,以及特別為孩子們設置的「拍立得」合影區域,讓每個孩子都有機會和NBA 傳奇球員近距離接觸。

賴恩表示非常喜歡這樣的活動,「這是一次很好的體驗能夠成為社區的一份子,和這麼多孩子和家庭待在一起 , 對我和湖人隊來說,都是非常重要回饋社區的機會。我知道這對孩子們來說也意味著很多,我小時候根本沒有機會與現任或者前任NBA球員見面,我相信對有些孩子來說,他們將永遠記住今晚,這真的是特別好的事。」

此次活動是華美銀行與洛杉磯湖人隊攜手的第16個年頭,參與此次感恩節晚餐的組織,包括洛杉磯消防局霍奇肯紀念培訓中心、Watts Skills Academy、為需要幫助的青少年提供免費教育服務的Heart of Los Angeles、巴沙迪那男孩女孩俱樂部(Boys and Girls Club of Pasadena)、西聖蓋博男孩女孩俱樂部(Boys and Girls Club of West San Gabriel Valley),以及全美首家、也是唯一一家關注國際跨文化被領養孩童發展的非營利組織Mixed Roots Foundation。

過去16年,在華美銀行與湖人隊的共同努力下,「感恩季」社區回饋系列活動,已幫助過成千上萬需要被關愛的兒童和成人。在聖誕節前夕,還會有一場專為兒童籌備的聖誕派對,也將在湖人隊的訓練中心(UCLA Health Training Center)歡樂展開,增添節日的喜悅。