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南加內陸自行車騎士逆行遭攔檢 持刀威脅 被警擊斃

記者啟鉻／總合即時報導
河濱警方交通執法，一男子持刀威脅遭擊斃。（警方提供）
河濱警方交通執法，一男子持刀威脅遭擊斃。（警方提供）

加州內陸一名有犯罪前科的男子，在街路車道逆行時遭警方攔檢，男子用刀威脅警員遭擊斃，經查該男子先前因違反重罪假釋令正被警方通缉。這起警方槍擊案，正在被調查，警方也呼籲民眾提供進一步線索。

案件發生在11月12日午後約3時30分，位於河濱縣屬地卡巴眾（Cabazon）地區。河濱縣警局卡巴眾分局巡邏警員在當地卡曼街將一名逆行騎腳踏車男子攔住，該男子先前違反重罪假釋令被警方追捕。男子拒不配合警方命令，試圖騎車逃跑。警方試圖攔住，男子掏出一把匕首刺向警員，被警方槍擊重傷在地。當警方急救人員趕到時，男子因傷勢過重，當場死亡。

警方尚未公布死亡男子身分，行動中警員沒有受傷，也無其他嫌犯。行兇匕首在現場找到。目前涉事警員因槍擊案遭調查。警方表示，該警員暫時帶薪離職。警方沒有公開這名警員姓名。

據了解，河濱縣地檢署辦公室主導這起槍擊案調查，河濱縣警局在調查中提供協助舉證。因案件正在調查中，河濱縣警局也希望目擊者提供進一步線索，鼓勵民眾舉報，可致電河濱縣警局負責調查警官Jarred Bishop，電話951-955-2777。

二天前，縣警局聖哈辛多（San Jacinto）分局警方交通執法警力，在市區開展一次例行攔檢行動，主要目的是提醒駕駛在行駛時限制車速，以及遵守街路交匯處停止標誌規則。這次行動一共開出百餘張罰單，兩人因違反交通規則輕罪被拘捕。

槍擊 加州 南加

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