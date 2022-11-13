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LA千人嘉年華 保時捷衝入人群 民眾倉皇逃命

記者陳懿／洛杉磯報導
位在南洛杉磯的嘉年華會遭保時捷衝撞，共六人受輕傷。（圖片來源：Twitter Rawsalerts）
位在南洛杉磯的嘉年華會遭保時捷衝撞，共六人受輕傷。（圖片來源：Twitter Rawsalerts）

洛杉磯（South Los Angeles）12日晚間一場上千人參加的嘉年華會，發生車禍事件，共造成六人受輕傷，目前送醫並無人有生命危險。

視頻來源：Twitter Rawsalerts/記者陳懿後製

洛市警方在12日晚上8點左右收到通報，位在馬丁路德金大道附近的嘉年華會，有一輛白色保時捷休旅車（Porsche Cayenne）闖進人群，造成民眾受傷以及混亂。

有民眾拍下街道上混亂的場面，影片裡能聽到警車鳴笛聲，還有民眾慌張逃跑的畫面。本該是大人和小孩一起享受假日的夜晚，歡樂的嘉年華會卻變成大家逃離的地方。

據洛市警員表示，當時他們打算讓白色保時捷靠邊停車，因為該車駕駛員在經過「停車」（Stop）標誌時並沒有停下。但是駕駛員拒絕服從，繼續向前開，穿過水泥牆，闖進嘉年華會中。最終，警方在附近街區外發現嫌疑人的車輛，並將嫌疑人拘留。

當晚嘉年華吸引約一千至兩千位民眾前來參加，警員羅伯特理力（Robert Leary）表示，沒有人受到生命威脅就是最好的結果。

目前，警方正在調查駕駛保時捷的嫌犯當時是否服用藥物或酒精。

位在南洛杉磯的嘉年華會遭保時捷衝撞，共六人受輕傷。（圖片來源：Twitter R...
位在南洛杉磯的嘉年華會遭保時捷衝撞，共六人受輕傷。（圖片來源：Twitter Rawsalerts）

車禍 休旅 洛杉磯

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