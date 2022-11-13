加州最高法院首位非裔女同性戀大法官任命通過

艾文斯是美國法庭上第二位來自非裔，性取向為少數群體的大法官。（圖源KCRA）

首位女同性戀者，成為加州 最高法院大法官 (California Supreme Court associate justice)。艾文斯（Kelli Evans）經加州州長紐森（Gavin Newsom）提名，近日加州司法任命委員會通過了她的任命。

加州司法委員會對艾文斯的考評是「優秀」（well-qualified)，離最高評價「非常優秀」僅一步之遙。委員會相信她會成為一名稱職且出色的大法官。

艾文斯在任命當日受到許多親友的陪伴和祝福，她決定將這一天獻給她的祖母，感謝祖母將她撫養長大，並將她栽培成一名律師、一名法官和今日的大法官。艾文斯表示，「我相信祖母和我一樣理解，法律不是晦澀難懂的象牙塔，法律的核心是真實的人們，是真實的社區。」

艾文斯是非裔 女同性戀，今年53歲，她也是美國法庭上第二位來自非裔，及性取向為少數群體的大法官，這項任命對一些保守州和性取向為少數群體而言，都具有歷史意義。

被問到如何看待被任命為大法官的意義時，艾文斯認為自己的存在是重要的，能夠給予很多還在害怕出櫃的性少數群體勇氣，也能給法庭帶來多樣性。但她的身份認同不會影響她在法庭的決斷，最重要的還是公平。

艾文斯已經結婚，與伴侶蕭（Terri Shaw）是在史丹福大學讀書時結緣。蕭目前是加州公共衛生顧問，兩人共同撫養女兒Kaden與兩隻狗。