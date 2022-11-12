「晶女郎」孟瑤轉向好萊塢 坐擁馬里埔豪宅

孟瑤因主演「七擒七縱七色狼」成為「晶女郎」並闖入香港電影圈（圖源VCG）

「晶女郎」孟瑤近日接連趕場洛杉磯電影 界盛事，11月4日在聖蓋博市擔任中美電影節頒獎嘉賓，9日又在西木區（Westwood）亞洲國際電影節走紅毯，並坦言要由亞洲轉戰國際市場扎根好萊塢。不過早年憑36F傲人身材「一露成名」的她，現在的穿著已成熟穩重。

孟瑤07年被王晶導演相中並主演了「七擒七縱七色狼」，長相甜美身材火辣的她立馬打進香港 電影圈。此後又出演了王晶的多部作品，包括「我老婆是賭聖」、「大內密探靈靈狗」等，她也因此成為業內最被看好能夠接替邱淑貞性感女神地位的候選人。

孟瑤在2008年與中國大陸富二代周磊結婚，當時她是某知名內衣品牌代言人，而周磊是該品牌總裁。同年，二人誕下兒子Dustin，並住進北京朝陽區一處豪宅。但孟瑤去年透露，二人已於19年離婚，之後她返回香港發展。

回到香港後的孟瑤發展勢頭仍不錯，曾入住有「亞洲樓王」之稱的西半山豪宅。孟瑤在接受媒體採訪時，表示離婚後有新男友，坦言「始終都相信愛情」。

今年9月，孟瑤突然在社交平台上宣布剛生下第二子Austin，並附言留言「Dustin 和 Austin。兄弟同心，其利斷金！何其榮幸能夠成為兩位男子漢的媽媽！感恩所有的美好。」不少網友表示驚訝，但也紛紛送上祝福。根據發帖的坐標，孟瑤是在拉斯維加斯的一所醫院生產的。

被媒體問到小兒子的父親是誰時，孟瑤表示因為未結婚，不想多談寶寶的生父。目前很享受單身生活，並不想趕快回到「圍城」。

根據孟瑤Instagram帳號發布的內容，她已於21年七月搬進了位於馬里埔（Malibu）的豪宅，豪宅的裝修是富貴的地中海風，發帖表示是自己的「心血之作」。此後，孟瑤帖子的定位經常顯示在洛杉磯，足跡遍佈洛杉磯的網紅餐廳、豪宅酒莊等地，顯然已定居洛縣，且生活悠閒富貴。

在生下兒子後，孟瑤也常會秀和兒子的合照，其穿著打扮也逐漸變得成熟穩重，在近日的各電影活動亮相時也包得十分「嚴實」。

不過，孟瑤在洛杉磯各電影活動頻繁，印證著她對電影事業不變的熱愛。據悉，孟瑤目前準備進修由好萊塢導演開辦的表演訓練課程，也會支持和參與諸多在美國的電影活動，逐漸在好萊塢扎根。