少年演講時政 亞美歷史入教科書和擁槍及管控

高中組冠亞季軍獲得者領獎中。（組委會提供）

「亞裔 美國人歷史是否應該納入教科書裡？」「槍枝擁有權及槍枝管制的對比：如何正確平衡？」第五屆美國青少年演講比賽12日在聖蓋博市休閒中心舉辦，來自南加州 各地的初中及高中將近40位少年選手對兩個時政議題進行了三小時的辯論比賽。

比賽分爲兩個組別，每位選手有三分鐘時間，包括觀點闡述、分析、舉例、總結陳詞等等。初中组主題為「亞裔美國人的歷史是否應該納入教科書裡？Should Asian American History Be Added to School Textbook」；高中/大學组主題為「槍枝擁有權及槍枝管制的對比：如何正確平衡？Gun Right VS Gun Control: What is the Right Balance」。

主辦單位表示今年是連續第五年舉辦演講比賽活動，2020年因疫情 嚴峻曾改在線上舉辦，同學們也感受了不一樣的比賽方式。去年疫情趨緩，改回到現場比賽。今年美國基本上走出疫情陰霾，學生們參賽非常踴躍，報名人數比往年增長三成，家長們也非常支持。

政治聯盟主席盧春雨表示，鼓勵年輕一代尤其是亞裔族群和華二代青少年討論熱門話題，表達自己觀點，培養溝通和領導能力，增加社會責任感，同時也讓年輕一代有機會展現辯論潛力和才華。今年選擇的比賽話題，都是熱門且有深度的話題，參賽選手可以很好發揮。他表示，此次比賽共有38位學生報名，37位到場，初中24人，高中13人。

亞美權益促進會主席孫立清指出，每次辯論會都得到熱烈反響，尤其是2022年期中選舉剛結束，參賽選手很多是本次選舉的義工，參加各地助選活動，不僅鼓勵他們參加活動，而且鼓勵孩子們鍛煉表達能力，很高興看到愈來愈多的年輕人對政治議題充滿熱情和興趣。

華裔平等權益協會主席江志鎬強調，演講比賽有助於培養和提高學生口語技能，激發展示英語演講才藝的熱情，使學生在演講中盡情揮灑自己的才華。

前加州眾議員伍國慶、阿罕布拉市長Adele Stadler 、作家Cheryl Cabot 、巴沙迪那社區學院理事王耀正、哈佛大學畢業的律師Kenny Chuang等擔任評委。聖蓋博市長丁言愉，阿凱迪亞市議員當選人王愛琳出席了活動。喜瑞都市計劃委員黃正芬負責講解評分標準，演講內容40%，演講技巧及表達能力30%，演講整體效果30%。两組比賽總獎金$1200，各組前三名均獲得助學獎金。初中組因報名人數踴躍，主辦單位特別增加優勝獎以資鼓勵。

經過熱烈比賽，各組優勝揭曉。初中組冠軍Guanren Wang，亞軍Mona Boyd，季軍Alexandra Ling，優勝Linda Kou、Ivy Ly、Kennedy Vo；高中組冠軍Mira Jiang，亞軍Max Cheung，季軍Pengxian Tian。

賽後擔任評委的民選官員，分別對參賽選手的綜合表現總結點評及建議，也從演講的理論和技巧方面對參賽者講評，對主辦單位舉辦此項凝聚社會的活動給予肯定和鼓勵，希望繼續開展下去。