小騙術近生活設陷阱 名校研究生也中招

康女士所收到的詐騙短信（受訪者提供）

越貼近生活的騙術越容易上當，擁有高學歷的康女士近日就遭遇了人生第一次被詐騙 的挫折。康女士是洛加大在讀研究生，此前擁有多年社會工作經驗，也曾幫身邊的親友破解過很多騙術，自以為足夠謹慎，但沒想到還是沒逃過簡單的短信詐騙伎倆。

10月底，在家裡練琴的康女士忽然收到一條短信，發信人自稱來自快遞公司（USPS），內容提及康女士有個包裹上的標籤受損，看不清地址，無法遞送，需要重新填寫地址信息，並給了一個填寫地址的鏈接。

康女士已婚，平時經常網購也幾乎每天收包裹，所以沒多想就點進鏈接，並填寫了地址和郵箱信息。她表示，郵箱地址也不算特別隱私 的信息，很多地方都能搜索到，自然填寫了。

填寫完信息後，康女士又收到短信要求支付3美元手續費，她感到有些奇怪，但因金額很小也就支付了。當她輸出信用卡 信息後，系統顯示信息有誤，於是她又換了一張卡支付。

但是，康女士支付後頓時感覺到不對勁，便詢問丈夫是不是他的包裹？身為律師的丈夫意識到是詐騙短信，立即聯繫信用卡公司停卡。同時，丈夫建議康女士立即更換郵箱，並讓她做好接下來家裡會受到一些詐騙信件的準備。

康女士再看當時填寫信息的詐騙網站，其設計十分拙劣，有不少低級的語法錯誤，可惜當時沒在意。康女士說，「一切都太自然了，因為太像日常生活中會遇到的事，所以就少了戒備。」

不起眼的騙術就是利用貼近日常生活的瑣事，讓受騙者感到「順理成章」放下警惕。先讓受騙人填寫不敏感的信息，再讓受騙人自然洩露銀行卡信息，且金額較低，也讓受騙者不經意送出銀行卡信息。

小金額容易讓人放鬆警惕。康女士表示，此前她有朋友為買二手車做研究時，覺得Carfax的車況報告太貴，看到有網站的報告僅售2美元時立馬就購買了，不僅沒得到車況報告，信用卡還立馬被盜刷了。