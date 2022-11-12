我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

中國防疫鬆綁 取消航班熔斷機制 機票可望降價

亞洲國際電影節洛杉磯開幕星光璀璨

記者劉子為/洛杉磯即時報導
亞洲國際電影節執行理事Georges Chamchoun和中國大陸女演員孟瑤。（記者劉子為/攝影）
亞洲國際電影節執行理事Georges Chamchoun和中國大陸女演員孟瑤。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯市西木區的AMC電影院11月9日晚搭起了紅毯，人潮湧動，星光璀璨，這是2022亞洲國際電影節開幕式，20部影片將角逐第95屆奧斯卡最佳外語片，多部影片入圍第80屆金球獎最佳非英語電影獎。

影音：記者劉子為製作

當晚走紅毯的嘉賓主要是來自亞洲地區的電影創作者及演員，較為華人熟悉的有來自台灣的導演樓一安，其電影「該死的阿修羅」將代表台灣角逐奧斯卡最佳外語片，亦是本次電影節的閉幕影片；還有新加坡導演何書銘，其作品「花路阿朱媽」也將代表該國參賽奧斯卡。

走紅毯的嘉賓除了電影人，也不乏網紅和贊助商，俊男靚女如雲。嘉賓們都打扮得光鮮亮麗，在閃光燈亮起的瞬間，展現出他們最有魅力的一面。

走紅毯後是開幕儀式和首映影片，原定放映由金來沅、李鍾碩主演的韓國電影「分貝」，本是該片全球首映，遺憾的是該電影無法如期而至。因「魷魚遊戲」火遍全球的李政宰自導自演的電影「獵首密令」壓軸，雖然該電影並非首映，但現場觀眾們的反應仍十分激動。

值得一提的是，當晚盛裝出席紅毯拍照的人群中，也不乏和電影節無關的過客。一位知情人士透露，這樣光鮮的場合常會有人「蹭紅毯」拍照，很多是人氣不高的網紅，借紅毯的背景出片。

亞洲國際電影節（AWFF）創立於2015年，其宗旨是將優秀的亞洲電影作品展現給國際主流電影界。在跨文化合作下，至今已有來自中國、台灣、日本、韓國、印度、俄羅斯等50個亞洲國家的作品參選。所有入圍的電影都會通過美國影藝學院（奧斯卡），好萊塢外國記者協會，以及相關的電影工會播放，從而獲得更多媒體的曝光，以及爭取更多獲獎的機會。

亞洲國際電影節執行理事Georges Chamchoun在開場致詞中表示，本屆電影節的主題是「連結的力量」，亞洲電影一直在發展，希望把更多優秀的亞洲電影帶給世界。

本屆參與亞洲國際電影節的影片中，將有20部會代表其國家角逐第95屆奧斯卡最佳國際影片，多部影片入圍了第80屆金球獎最佳非英語電影獎。本屆電影節為期10天，於11月10日至16日期間在瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）的AMC電影院等地進行。

女演員紀培慧和台灣導演樓一安（記者劉子為/攝影）
女演員紀培慧和台灣導演樓一安（記者劉子為/攝影）
油管網紅Kieun Choi外貎清秀，儀態端莊。（記者劉子為/攝影）
油管網紅Kieun Choi外貎清秀，儀態端莊。（記者劉子為/攝影）

電影院 奧斯卡 入圍

上一則

洛市長選戰扣人心弦：貝斯50.38%反超卡魯索 49.62%

下一則

小騙術近生活設陷阱 名校研究生也中招

延伸閱讀

票房清零？ 中國新片上映只2觀眾 1天收入才56元

票房清零？ 中國新片上映只2觀眾 1天收入才56元
國科會海外學術研討會連2個月舉辦 深化台美科技交流

國科會海外學術研討會連2個月舉辦 深化台美科技交流
LAX航空職業日 逾千學生接觸專業知識

LAX航空職業日 逾千學生接觸專業知識
洛縣團結反仇恨周 14日登場

洛縣團結反仇恨周 14日登場
「捍衛戰士：獨行俠」助阿湯奪奧斯卡影帝？激怒網友

「捍衛戰士：獨行俠」助阿湯奪奧斯卡影帝？激怒網友
奧斯卡掌摑後重新出發 威爾史密斯新片「為家人付出」

奧斯卡掌摑後重新出發 威爾史密斯新片「為家人付出」

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
年近七旬的中餐館老闆陳漢成，選擇在11月10日退休，告別他經營27年的港式西餐廳ABC Cafe。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

2022-11-10 21:47
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
華人代購搶到的海藍之謎折扣面霜。（社群媒體視頻截圖）

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

2022-11-10 14:00
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17

超人氣

更多 >
民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選
日本AV女優曝床戰破千次 「亞馬遜體位」拍15小時操翻

日本AV女優曝床戰破千次 「亞馬遜體位」拍15小時操翻
期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑
30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億
選舉不如預期 麥康諾恐保不住參院黨團領袖

選舉不如預期 麥康諾恐保不住參院黨團領袖