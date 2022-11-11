台灣移民Chen Suen晉升亞凱迪亞消防局長

台灣移民Chen Suen晉升為亞凱迪亞（Arcadia）市消防局局長。（亞凱迪亞消防局臉書）

近日，華裔台灣移民 Chen Suen晉升為亞凱迪亞 （Arcadia）市消防局局長。他居住在亞凱迪亞市34年，在該市消防局工作近20年，也是該市消防局歷史上第一位亞裔局長。

對於獲任新局長，Chen Suen表示，「領導這個重要的機構，我感到謙卑和興奮，並將繼續以高質量的工作服務社區。」

亞凱迪亞市前消防局局長Barry Spriggs本月8日正式退休，已在消防局服務了29年。9日他正式宣布Chen Suen接任他的工作，成為下一任局長。

Chen Suen和父母在1979年從台灣移民至美國，先是住在艾爾蒙地（Elmonte），後來移居亞凱迪亞。他分別在當地的Highland Oaks小學，Foothill中學和亞凱迪亞高中讀書。之後他在爾灣加大 （UC Irvine）獲得社會學學士學位，在爾灣加大讀書的最後一年，他在父親的建議下申請了消防員的工作，一干就是18年。之後，Chen Suen又在Loyola法學院獲得法律學位，並考取加州律師資格証。

在Chen Suen18年的消防員職業生涯中，他擔任過消防員，護理人員，救火工程師，消防隊隊長，營隊隊長（Battalion Chief），消防局副局長。如今，他被提升為局長。Chen Suen在消防局的眾多部門和項目都有參與工作。包括交流與科技項目，社區交流，社交媒體管理，緊急事件處理等。

Chen Suen與高中同學Sandia結婚，育有兩個孩子，分別是15歲的Ethan和六歲的Emma，兩個孩子目前都在亞凱迪亞市上學。