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期中選舉紅潮未現 婦女及少數族裔選票奏效

記者楊青/洛杉磯即時報導
選區重新劃分與選民維權組織主任馮志馥（Kathay Feng）。（記者楊青/攝影）
選區重新劃分與選民維權組織主任馮志馥（Kathay Feng）。（記者楊青/攝影）

全美本周剛剛經歷了一場「非典型」的期中選舉，在野黨未如預期橫掃執政黨。非盈利組織和少數族裔選舉研究組織認為，拉丁裔、亞裔和婦女選票在本次選舉中起到相當大作用，此外通訊投票和提前投票系統，以及去年的選區重畫後的傑利蠑螈選區地圖（gerrymandered maps），都使得少數族裔的草根勢力進一步滲透到傳統的單一選區。

作為對執政黨的制衡，美國期中選舉通常會出現野黨拿下眾議院或參議院，甚至兩院橫掃式的勝利，包括柯林頓、歐巴馬執政期間，期中選舉都曾丟失國會民主黨數十個席位。但2022年的選舉並沒有出現這種戲劇性變化。Sergio I. García-Rios表示，總統不受歡迎、經濟不好、通貨膨脹、股票下跌等等，都是期中選舉出現戲劇性變化的最敏感因素。德州大學奧斯汀分校種族與民主研究中心助理副主任Sergio I. García-Rios，最近對四個區域的選民調查顯示，白人選民非常關注經濟，覺得總統未能在經濟衰退中起到有效的止血作用，大部分專家也擔憂民主黨的情況；但有色人更多擔心經濟下跌情況下自己的生活形態、公共安全、槍支和邊境問題。

他表示，傳統上拉美裔更傾向共和黨，但現在很多拉美裔都是第三代移民，他們强烈偏向民主黨，但也不能一概而論，比如，佛羅里達可州的拉美裔强烈支持共和黨。

亞太裔投票組織執行董事Christine陳表示，該組織的調查顯示，此次期中選舉全國通訊投票和提早投票比傳統增加大約24%，拉丁裔和亞裔投票明顯增加。在亞裔中，華人投票人數最多。她說，過去對期中選舉的調查結果不存在明顯性別的投票差異，但今年墮胎議題動員了很多女性、包括亞裔女性出來投票。

全國非裔社區暴力侵害婦女行為中心代表Karma Cottman表示，家庭安全和家庭經濟、女性墮胎權和學生貸款是非裔女性最為關心的議題，很多人就是根據那個黨派符合他們的理念去投票，或根本不去投票。

選區重新劃分與選民維權組織主任冯志馥（Kathay Feng）認為，選區重劃和傑利蠑螈選舉地圖（gerrymandered maps）的形成對本次選舉有很大影響。現在全國大約有七州都有相對獨立的選舉委員會，全國有六州設有選舉顧問委員會，加州、科州和密州都沒有獨立選舉委員會。此次選舉可以看到在威斯康辛、科羅拉多、北卡等州都出現更多的少數族裔參眾議員。與此同時，德州和佛羅里達仍是深紅。她表示，很多女性因為關注控槍和墮胎問題投票。不少女性選民認為，她們幾十年來充分享受了自由，但以共和黨大法官占多數的最高法院推翻了墮胎合法性後，婦女沒有辦法享受自由。

布倫南中心選舉與政府項目高級顧問Gowri Ramachandran認為，本次中期選舉很多人依然沒有擺脫對2020年選舉安全性擔心的陰影，也確實有一些原因支持人們的這些擔心，在2020年之後依然存在的這些擔心也是正常，一些人擔心成為受害者不去投票，一些選民則抵制投票。事實上，今年的投票系統做了很大努力和調整，讓人們安心投票而且投票之後可以追蹤選票。

她表示，否認2020選舉結果的人數仍在增長中，一些當選的官員也在推動這種說法，這是讓人擔憂的。這次選舉目前被認為算是比較順利，大家都希望在投票時讓人感覺安全和可信任。

布倫南中心選舉與政府項目高級顧問Gowri Ramachandran。（記者楊青...
布倫南中心選舉與政府項目高級顧問Gowri Ramachandran。（記者楊青/攝影）
亞太裔投票組織執行董事Christine陳。（記者楊青/攝影）
亞太裔投票組織執行董事Christine陳。（記者楊青/攝影）
全國非裔社區暴力侵害婦女行為中心代表Karma Cottman。（記者楊青/攝影...
全國非裔社區暴力侵害婦女行為中心代表Karma Cottman。（記者楊青/攝影）
德州大學奧斯汀分校種族與民主研究中心助理副主任Sergio I. García-...
德州大學奧斯汀分校種族與民主研究中心助理副主任Sergio I. García-Rios。（記者楊青/攝影）

通訊投票 期中選舉 亞裔

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