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跨國賊幫破門行竊 無視手錶現金 只要金銀珠寶

記者邵敏／洛杉磯即時報導
警方認為嫌犯属于智利幫派，與系列入室盜竊案件有關。（KTLA5）
警方認為嫌犯属于智利幫派，與系列入室盜竊案件有關。（KTLA5）

加州范杜拉縣（Ventura County）千橡市（Thousand Oaks）日前發生一起入室盜竊案件，三名跨國竊賊使用各種手段破門入屋，卻與電腦、手錶、現金擦肩而過，這令被害人十分驚訝，他們的目標只有一個，那就是珠寶。

（影音來源：被害人／記者邵敏後製）

案件發生在11月9日（周三）晚上，三名戴著口罩的小偷闖入James Fitzpatrick的家中，監控安全系統拍攝到盜竊的場景，經由視頻傳送到屋主的手機上。受害者 Fitzpatrick表示，「發生這樣的事情令人震驚，我家後院當時有三名嫌犯出現。」

Fitzpatrick描述案發場景，從視頻中可以看到，「嫌犯把其中一人抬到二樓的窗戶上，我聽到他們打破窗戶的聲音。」但竊賊發現他們無法通過二樓窗戶進入時，就將注意力轉向天井的推拉門。Fitzpatrick說：「嫌犯踢了推拉門的門底，他們用工具把它弄壞了，可以聽到玻璃碎裂的聲音。」

根據案發現場情況分析，竊賊很可能是從日落山高爾夫球場（Sunset Hills Golf Course）爬了大約 400 尺才進入房屋。「嫌犯的鞋子上沾滿泥巴，並踩到碎玻璃，房子裡到處都是痕跡。」Fitzpatrick還指出，家中所有的櫃子都被拆掉，東西全部散落在地板上。

入室盜竊發生時，Fitzpatrick的兒子肖恩（Sean）當時正在進行排球訓練，「我的電腦就放在櫃檯上，這些小偷竟然沒有偷走。」肖恩說，「他們走進我父親的房間，他的蘋果手錶放在床頭櫃上，也沒有被偷走。我在壁櫥裡放了一個現金罐，小偷就從它旁邊走過，也沒有拿走，這令人十分驚訝。」被害人指出，小偷盜竊的主要目標是珠寶。

案發後，被害人及時報案，范杜拉縣警局在最短時間抓獲這三名涉案嫌犯，並認為他們是智利幫派的一部分，該幫派可能與上個月發生的兩起河濱入室盜竊案件有關。警方提醒，假期即將到來，盜竊案件處於高發時期。

三名嫌疑人被捕時均攜帶盜竊工具和偽造的旅行證件，他們已被關押，保釋金 15萬元。其中兩名嫌疑人是成年男性，第三人是一個14歲男孩。警長辦公室確認兩名成年人嫌犯分別是 25 歲的 Luis Esteban Castillo Vivar ，30 歲的 Michel Estefano Contreras Belmar。

盜賊不要電腦、手錶、現金，只偷珠寶。（KTLA5）
盜賊不要電腦、手錶、現金，只偷珠寶。（KTLA5）
三名嫌疑人中有一个14歲男孩。（KTLA5）
三名嫌疑人中有一个14歲男孩。（KTLA5）

幫派 加州 口罩

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