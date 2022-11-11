河濱居民和入室竊賊槍戰 三嫌一死兩被捕

歹徒作案截圖。（警方提供）

南加 內陸河濱市（Riverside ）自2021年初開始至今，多次發生入室竊盜案，受害者也有華人。日前，三名竊賊凌晨時分試圖闖入一居民家，其中一名歹徒遭屋主射殺，另兩名同夥也於不久前被拘捕。警方也呼籲公眾協助，將更多入室搶劫嫌犯繩之以法。

警方近日表示，這起竊賊遭居民射殺案件發生在近三個月前。8月24日，三名歹徒在凌晨時分試圖闖入位於辛卡莫山谷大道5925號的一棟公寓（5925 Sycamore Canyon Blvd），警方未透露屋主是否與三名歹徒相識。作案過程中，歹徒與屋主之間發生槍戰，屋主被子彈擊中腿部，但20歲的嫌犯約恩（Denzeal Young ），被子彈擊中要害，在逃跑途中死亡，他是莫瑞諾谷市居民。

嫌犯哈瑞斯（Gregory Ramone Harris），27歲，也是莫瑞諾谷市居民，10月5日被捕，當時他因為違反假釋令被關押在洛縣監獄 。他對被控企圖謀殺及向居民住宅射擊等罪名不認罪，保釋金100萬元，目前關押在內陸一個拘押中心。哈瑞斯還要對同夥約恩的死亡負責。

第三名歹徒巴納斯（Gene Barnes）25歲，安大略市居民，於10月18日被捕。他被控使用槍支向民宅開火並企圖入室搶劫，於10月20日過堂，交保20萬元後獲釋候審。