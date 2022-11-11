河濱居民和入室竊賊槍戰 三嫌一死兩被捕
南加內陸河濱市（Riverside ）自2021年初開始至今，多次發生入室竊盜案，受害者也有華人。日前，三名竊賊凌晨時分試圖闖入一居民家，其中一名歹徒遭屋主射殺，另兩名同夥也於不久前被拘捕。警方也呼籲公眾協助，將更多入室搶劫嫌犯繩之以法。
警方近日表示，這起竊賊遭居民射殺案件發生在近三個月前。8月24日，三名歹徒在凌晨時分試圖闖入位於辛卡莫山谷大道5925號的一棟公寓（5925 Sycamore Canyon Blvd），警方未透露屋主是否與三名歹徒相識。作案過程中，歹徒與屋主之間發生槍戰，屋主被子彈擊中腿部，但20歲的嫌犯約恩（Denzeal Young ），被子彈擊中要害，在逃跑途中死亡，他是莫瑞諾谷市居民。
嫌犯哈瑞斯（Gregory Ramone Harris），27歲，也是莫瑞諾谷市居民，10月5日被捕，當時他因為違反假釋令被關押在洛縣監獄。他對被控企圖謀殺及向居民住宅射擊等罪名不認罪，保釋金100萬元，目前關押在內陸一個拘押中心。哈瑞斯還要對同夥約恩的死亡負責。
第三名歹徒巴納斯（Gene Barnes）25歲，安大略市居民，於10月18日被捕。他被控使用槍支向民宅開火並企圖入室搶劫，於10月20日過堂，交保20萬元後獲釋候審。
自2021年初以來，河濱市發生一系列入室盜竊案，2022年此類案件頻發，案發地主要在市區Alessandro Heights和Hawarden Hills，以及Mission Grove等社區。警方確認案件主要是一個南美偷盜團夥所為。這個犯罪集團在全美流竄有組織作案，僅2022年已經在河濱市犯案17起。通常是三人或六人結夥，目標是社區邊緣或周邊植被較多住宅，有人在外望風，有人入室盜竊，通常是進入居民家後院，打碎滑動玻璃門入室。警方希望公眾提供協助，確認這些罪犯身分，早日緝捕歸案。
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