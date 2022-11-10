我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯憶國會之亂爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

通膨似已見頂 道指飆1200點

影/南加高速路上亞裔寶寶急出生 準爸爸親自接生

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
寶寶的提前出生讓夫妻倆措手不及，當醫護人員到時，艾賴已經將孩子抱在懷中。（abc7截圖）
寶寶的提前出生讓夫妻倆措手不及，當醫護人員到時，艾賴已經將孩子抱在懷中。（abc7截圖）

南加橙縣一名婦女11月9日（週三）趕往醫院待產的路上，在安那罕（Anaheim）高速公路上提前產子，讓其夫清村（Jeffrey Kiyomura）措手不及，只能親自為妻子接生。

影音來源：張庭瑜後製

清村妻子9日下午約9時，在嘉甸納（Gardena）家中感到強烈宮縮，這對夫婦便自行駕車前往爾灣加大（UCI） 附屬醫療中心待產。不料行駛在 5 號高速公路時，妻子卻突然讓其停車，並稱寶寶要出來了，讓清村不知如何是好。就在清村下車到副駕駛側查看妻子情況時，看到寶寶的頭已經出來。

清村在受訪時表示，當時他以為兩人可以撐到醫院，沒想到寶寶決定提前出來。一切經歷就像夢一樣，但他很高興孩子與妻子都平安無事。等情況穩定時，會與妻子討論寶寶的命名。清村的太太艾賴（Ally Kiyomura ）也表示，當下覺得情況不對勁，宮縮感覺越來越强烈，讓她覺得寶寶應該就要出來了，很高興看到女兒平安無事。

橙縣消防隊長羅夫萊多（Jorge Robledo）回想起事發經過稱，消防局在約9時30分接到電話要求醫療救助， 隨後在高路公路旁發現清村夫婦。雖然他曾協助過分娩幾次，但高速公路上的案例還是非常少見。他很高興趕到現場時，寶寶與媽媽都平安無事，生產過程也十分順利。

根據OnScene監控顯示，醫護人員及消防員將艾賴和寶寶輕輕從汽車前排抬出後，放上擔架內，送上救護車後診斷身體情況。目前清村母女已被送往安那罕地區醫療中心（Anaheim Regional Medical Center）診斷治療。

艾賴被醫護人員抬上救護車時，手中緊抱著女兒，看起來十分疲累。（abc7截圖）
艾賴被醫護人員抬上救護車時，手中緊抱著女兒，看起來十分疲累。（abc7截圖）

橙縣 爾灣加大 南加

上一則

抗肺癌宣導月 希望之城教您如何戒煙和養肺

延伸閱讀

抗肺癌宣導月 希望之城教您如何戒煙和養肺

抗肺癌宣導月 希望之城教您如何戒煙和養肺
黃敏儀、王嘉廉中心 11月15日法拉盛辦醫保講座

黃敏儀、王嘉廉中心 11月15日法拉盛辦醫保講座
環保人士爬上倫敦高速公路門架抗議 釀封路堵車

環保人士爬上倫敦高速公路門架抗議 釀封路堵車
流感＋RSV蔓延 南加橙縣進緊急狀態

流感＋RSV蔓延 南加橙縣進緊急狀態
流感＋RSV蔓延 南加橙縣進緊急狀態

流感＋RSV蔓延 南加橙縣進緊急狀態
王嘉廉醫療中心 免費打流感疫苗

王嘉廉醫療中心 免費打流感疫苗

熱門新聞

台爆乳網美穿著暴露拍照。（謝侑芯IG）

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

2022-11-06 21:34
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

2022-11-08 13:53
南加州橙縣有很多亞裔比基尼咖啡店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／體驗亞裔比基尼咖啡店 除了喝咖啡還能...

2022-11-08 22:17
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
聖地牙哥華人按摩師被告性侵未成年人，使用下流動作、淫穢語言。圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）

被控性侵未成年人 拒絕5萬私了 華人按摩師被捕喊冤

2022-11-07 02:20

超人氣

更多 >
12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座
「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國
紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治
選民不滿拜登也不願擁抱川普 共和黨近30年最差表現

選民不滿拜登也不願擁抱川普 共和黨近30年最差表現
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點