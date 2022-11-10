影/南加高速路上亞裔寶寶急出生 準爸爸親自接生
南加橙縣一名婦女11月9日（週三）趕往醫院待產的路上，在安那罕（Anaheim）高速公路上提前產子，讓其夫清村（Jeffrey Kiyomura）措手不及，只能親自為妻子接生。
影音來源：張庭瑜後製
清村妻子9日下午約9時，在嘉甸納（Gardena）家中感到強烈宮縮，這對夫婦便自行駕車前往爾灣加大（UCI） 附屬醫療中心待產。不料行駛在 5 號高速公路時，妻子卻突然讓其停車，並稱寶寶要出來了，讓清村不知如何是好。就在清村下車到副駕駛側查看妻子情況時，看到寶寶的頭已經出來。
清村在受訪時表示，當時他以為兩人可以撐到醫院，沒想到寶寶決定提前出來。一切經歷就像夢一樣，但他很高興孩子與妻子都平安無事。等情況穩定時，會與妻子討論寶寶的命名。清村的太太艾賴（Ally Kiyomura ）也表示，當下覺得情況不對勁，宮縮感覺越來越强烈，讓她覺得寶寶應該就要出來了，很高興看到女兒平安無事。
橙縣消防隊長羅夫萊多（Jorge Robledo）回想起事發經過稱，消防局在約9時30分接到電話要求醫療救助， 隨後在高路公路旁發現清村夫婦。雖然他曾協助過分娩幾次，但高速公路上的案例還是非常少見。他很高興趕到現場時，寶寶與媽媽都平安無事，生產過程也十分順利。
根據OnScene監控顯示，醫護人員及消防員將艾賴和寶寶輕輕從汽車前排抬出後，放上擔架內，送上救護車後診斷身體情況。目前清村母女已被送往安那罕地區醫療中心（Anaheim Regional Medical Center）診斷治療。
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