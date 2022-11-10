南加前美軍飛官利用繼女帳戶賣軍事情報給中國政府

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美國司法部 11月7日發表聲明，居住在聖地牙哥（San Diego）的前美國陸軍飛行員Shapour Moinian，被判處20個月聯邦監獄監禁，罪名是有償向中國政府提供美國航空相關情報。

據Moinian的律師稱，Moinian出生於伊朗，在21歲時移民美國。1977年至2000年期間，他在美國陸軍服役擔任直升機飛行員。退役後，他曾為多個國防承包商工作，主要擔任系統安全方面的工程師。

據Moinian的認罪協議，他在為美國軍方和情報機構的一個航空項目工作期間，有一位來自中國自稱是技術招聘的人員聯繫他，並提出邀請Moinian擔任中國航空業的諮詢顧問。2017年，Moinian飛往香港 與其會面，並同意有償向這位雇主提供美國飛機設計或製造相關的信息和材料，Moinian隨即收到7000-1萬美元的報酬。據Moinian稱，當時他已經知道這位雇主是受命於中國政府。

返回美國後，Moinian便開始收集相關材料並儲存在U盤內。同年9月，Moinian在上海機場轉機時，會見了中國政府官員，並將該U盤交給他們。

此後，Moinian又通過其繼女在韓國的銀行帳戶，多次獲得酬金。而Moinian向他繼女的解釋是，這些資金是他在海外諮詢工作的報酬。

在這期間，Moinian通過對方指派的手機和通訊設備，與對方聯繫和傳送信息。2018年3月，Moinian前往巴厘島，再次與這些人會面。同年，他開始為另一家國防承包商工作，並多次通過其繼女的韓國銀行帳戶獲得報酬。2019 年 8 月，Moinian還與妻子一起再次前往香港，在那裡獲得約2萬2000美元的現金報酬，他們將這筆現金走私回美國。

據美國司法部的聲明，Moinian的行為涉及「軍事間諜 活動」。負責南加區域的聯邦檢察官和國家家安全局的反間諜部門（National Security Division’s Counterintelligence）及出口管制科（Export Control Section）的審判律師共同起訴了此案。