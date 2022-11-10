華人作家得獎人心得：文學創作是真與不真之間的平衡

講座由北美南加州華人寫作協會會長王美主持，獲獎作家們分享了各自的寫作心得。 （會議截圖）

北美南加州 華人寫作協會今年主辦的《2022年文苑文學獎》徵文比賽，受到全球愛好中文寫作人士的矚目，並深獲好評。主辦方11月5日在線上舉辦「分享那一片寫作的風景」雲端 講座，獲獎作家們分享了他們的寫作心得和文學創作的經驗。

會上，小說 組冠軍武林驛以文學創作中「真與不真之間的平衡」的概念為核心，分享了對短篇小說寫作的經驗。武林驛提到，此次獲獎的《蘑菇人》是一篇關於戰爭的小說，這是他幾年前就想寫的題材。雖然他沒經歷過戰爭，但他找到一份戰爭中保存下來的美國士官日記，以及這位士官給新婚妻子書寫的家信，從中提取了戰爭的真實畫面。也正是結合了士官日記中戰爭內容的「務實」，和文學寫作藝術的「務虛」，讓作品中的每一個細節經得起考量。武林驛說，文學內容就是「物質」，但需要加工昇華成「能量」，進入讀者內心。這個轉化過程，其實就是「真」和「不真」關係的辯證處理的過程。

武林驛還分享道，短篇小說最重要的是缺省，不應一味追求專業技巧。在短篇幅內寫得過於完整，會顯得「匠氣」。自己比較推薦的寫法，是給讀者閱讀時留有極大的參與空間，讓讀者來填補這一部分缺省，這樣才能把小說作品的能量傳遞給讀者。

小說組第三名《舞衣》的作者蕭景紋，平時主要工作是兒童腎臟科醫師。她表示創作靈感最好的養份源自生活，平時她會在工作中尋找創作動機，所有生活中的體驗和感受都可以是靈感養份的土壤。她還提到，當今時代社交媒體和網路，對寫作「田野調查」方面起到不可小視的作用，並推薦了一些寫作和創作上的實用軟件，比如OneNote、Final Draft、Google Lens等。

小說組佳作《獵鷹的女兒》的作者周遠馨，是美國蒙大拿大學人類學碩士。在企業商界跌打滾爬二十年後，回歸小說創作及古文化探索，為寫歷史小說帶兩隻皮箱度過三年，足跡天涯，獨居海邊，深住沙漠。在寫作分享中，她重點提到了純文學和大眾文學的區別，並分享了她多年以來的寫作道路，回顧了文字之美求索之路上的歷程。她表示，一直以來她都認為大量地發掘和閱讀優質的中文文學作品書籍，是進行中文寫作的基石。從寫作本身來說，除了提高自己的審美、文字能力和技巧，還要有多視角的意識，跳出作者角度來體會自己的作品，也需要嘗試從讀者的視角來觀察自己的作品。

散文組第一名《塔裡的男人》作者宋久瑩，從事電腦軟體項目開發管理。除寫作外，她對鋼琴、油畫也頗有研究，曾舉辦過多次聯展與個人油畫展。她在講座中分享道，寫作對於她來說，有著神妙力量；可以療癒悲傷，解開心結，替她收集情感和觸動，更能理清思緒，留住美好的時光和記憶。她平日裡的其他的愛好，比如鋼琴和繪畫，也都能夠給寫作帶來幫助。