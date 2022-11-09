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期中選舉 南加54華裔競選公職成績斐然

記者丁曙╱洛杉磯即時報導
聯邦28區眾議員趙美心（Judy Chu）可望高票連任。（官網）
聯邦28區眾議員趙美心（Judy Chu）可望高票連任。（官網）

11月8 日期中選舉初步結果揭曉，南加州54位華裔參加各級公職選舉成績斐然；其中六人可望連任聯邦或加州眾議員，16人和八人可望分別當選地方城市議員、學區教育委員。此外，加州七項公投案有三項預計通過，洛縣兩項提案、多個城市提案及PCC教育公債案，也都預計會獲通過，但是，個別華人城市選舉結果有些爆冷門。

在聯邦和加州府會層面，有十名華裔尋求連任或挑戰席位，他們雖然黨籍不同，但大多數挾有現任優勢，不僅知名度高，且所在選區的本黨選民比例也高，並獲政黨背書，先聲奪人，氣勢占先。趙美心、劉雲平、方樹強、陳立德、方文思、藍登全部截至發稿都獲得壓倒性的高票，可望連任。

另一方面截至發稿，四位不同層級的華裔候選人陳介飛、秦振國、蔡瀚青，以及加州主計長候選人陳仁宜，和對手相比，票數暫時居下風。其中陳介飛、秦振國、蔡瀚青三人都是挑戰現任者，他們和陳仁宜的各自選區的非本黨選民比例高達半數以上，前三人的知名度也略低於對手，其中蔡瀚青和陳仁宜還是首次競選公職。特別是全州性選舉，民主黨登記選民超過共和黨一倍以上，挑戰難度極高。

其中最大看點是國會45區選戰，共和黨眾議員朴銀珠（Michelle Steel）攻擊民主黨挑戰者陳介飛（Jay Chen）的「抹紅」競選策略，此等種族主義行為將誤導社會輿論，質疑華裔的愛國主義忠誠度，雖受到全國40個亞太裔團體一致譴責。但從目前開票結果看來，似被中間選民比例不算低的45區選民「買帳」。

在高院法官競選中，華裔女性張若蕾(Renee Chang ) 競選洛杉磯縣高院法官，黃瑞雅(Peggy Huang)競選橙縣高院法官，但截至發稿都暫以10%左右的差距落後於司法界同行對手。

在地方城市市議員選舉中，有30華裔參選11個城市市議員，且多是華人聚居城市，包括蒙特利公園市（Monterey Park）、亞凱迪亞市（Arcadia）、鑽石吧市（Diamond Bar）、阿罕布拉市（Alhambra ）、聖蓋博市（San Gabriel）、聖瑪利諾市（San Marino）、南巴沙迪那市（South Pasadena）， 以及爾灣市（Irvine）等，其中16人均保持領先可望當選，估計成功率可過半。然而，部分選舉結果出人意料，蒙市改換跑道的市議員梁僑漢(Hans Liang)、書記官陳亮文（Vincent Chang），以及角逐連任的爾灣市議員郭正明（Anthony Kuo），外界本以為輕鬆當選，但目前皆以細小差距暫時落後對手，爆出冷門。

在地方學區教委選舉中，有12華人競選六個學區的教育委員，其中，阿罕布拉學區、聖瑪利諾學區、核桃谷學區（Walnut Valley USD），皆為華裔生或亞裔過半的優良學區。選舉結果顯示，八人可望當選、四人暫時落後，估計成功率可高達67%，也反應了華人社區對教育界的重視和投入。

今年教委選舉顯示了新老漸進過渡的特點，阿罕布拉學區教委甄銘新、聖瑪利諾學區教委張志堅，都已在位20年，但開票後仍一路獲得第一高票，證明他們的服務和奉獻深得家長和選民認可。但同時新人輩出，張龍正、林佩珊首次競選，可望馬到成功，也反應出選民希望新老交替，後繼有人。

聯邦36區眾議員劉雲平（Ted Lieu）可望高票連任。（官網）
聯邦36區眾議員劉雲平（Ted Lieu）可望高票連任。（官網）
加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）可望高票連任。（官網）
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加州32區眾議員方文思（Vince Fong）可望高票連任。（官網）
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加州62區眾議員藍登（Anthony Rendon）可望高票連任。（官網）
加州62區眾議員藍登（Anthony Rendon）可望高票連任。（官網）
加州59區眾議員陳立德（Phillip Chen）可望高票連任。（官網）
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學區 華裔 加州

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