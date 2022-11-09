蒙市2華裔新人穩當選市議員 2華裔在位者換跑道遇挑戰

黃泰平（Thomas Wong）可望毫無懸念當選蒙市第1區市議員。（記者朱敏梓／攝影）

洛縣 華人最密集的城市、蒙特利公園市（Monterey Park）在8日選舉，共有七名華裔 參選。在市議員選舉， 聖谷水區理事黃泰平（Thomas Wong）競選第1區市議員，與另一位華裔丁文賢（Jason Dhing）競爭；嘉偉學區教委吳紹榮（Vinh T. Ngo）競選第五區市議員，同前任市議員Teresa Real Sebastian，以及新人Joe Ray Avila、Delario Robinson競爭；不分區(At-Large)市議員梁僑漢（Hans Liang）因任滿，改選市府書記官（City Clerk），與另一位華裔Maychelle Yee競爭；市府書記官陳亮文（Vincent Chang）因任滿，改選市府財務長（City Treasurer），與另一華裔Amy Lee競選。

此外，Jose Sanchez和Tammy C. Wong，競爭第三區市議員補選席位。在本次選舉中，市議會第 1 及第 5 選區職位，任期於 2026年 11 月到期，共計四年；市議會第 3 選區職位，任期於 2024 年 11 月到期，共計兩年；市府書記及市財務長，任期於 2026 年 11 月到期。

從截稿時的開票 結果來看，已有兩名華裔候選人可望鎖定市議員席位，但令人出乎意料的是，兩名轉換跑道的現任民選官員，卻意外地落後於兩位華裔新人。

截至9日上午11點30分，根據洛縣選務處更新的結果，第 1 選區，黃泰平以69.07%（909票）比照丁文賢的30.93%（407票），擁有絕對優勢，可望當選。在第 5 選區，吳紹榮以55.43%（786票），遙遙領先第二名Teresa Real Sebastian的34.91%（495票），可望鎖定席位。此外，Jose Sanchez也以60.05%（750票）的選票，可望成功擔任第三區市議員。

不過梁僑漢和陳亮文分別競選的市府書記官和財務長，選勢尚不明朗，暫時稍落後兩位新人對手。在書記官選舉，梁僑漢獲2621票（46.64%），對手Maychelle Yee獲3149票（占比53.36%），後者暫時領先。財務長選舉，陳亮文獲2805票（47.55%），落後於新人Amy Lee的3094票（52.45%）。由於通訊選票尚未統計完，結果是否會反轉，有待觀察。