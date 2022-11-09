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南加國會議員選舉　被「抹紅」的華裔候選人暫居下風

記者啟鉻／橙縣即時報導
陳介飛在普安那公園市退伍軍人活動中心等待開票。（記者啟鉻／攝影）
陳介飛在普安那公園市退伍軍人活動中心等待開票。（記者啟鉻／攝影）

民主黨的華裔陳介飛（Jay Chen ）參選第45選區聯邦眾議員，在8日晚8時結束投票，截至9日發稿時，根據州務卿網站選舉資訊，陳介飛得票率44.7%，暫時落後於共和黨韓裔眾議員朴銀珠（Michelle Steel )。唯進一步的選舉結果，至少要等一周後等通訊投票統計完才會公布。

在完成近半的開票結果，初步顯示，朴銀珠得票率55.3%。由於朴銀珠在選舉中打出種族主義競選廣告，「抹紅」陳介飛，說他是「中共的選擇」，使該場選舉備受矚目。

陳介飛之前受訪時曾表示，若沒有獲選，對社區服務熱情不會改變。從擔任學區教委、社區學院理事，曾兩次參選過國會議員，擔任海軍預備役中校，曾赴中東戰場，都秉持著服務精神。所以即使這次選舉失敗，也沒有什麼可以嘆息，只是再繼續一個服務領域，始終服務社區民眾。

陳介飛與太太8日晚在普安那公園市（Buena Park )退伍軍人活動中心舉行選情之夜。他表示，對這次選舉表現，他感到很興奮。兩年來，組成了一支堅強競選團隊，對於團隊的表現和一路走來的方方面面，都感到很自豪。談及是否能贏這場選舉，陳介飛說，雖然有信心，但一次選舉要贏得在任參選人，還是有很多困難。從國會席位變化看，有人認為共和黨參選人更有優勢，但競選第45選區聯邦眾議員，還是一個地方選舉。主要還要看參選人對地方議題的政見，是否獲得選區選民認同，是否符合在地選民的價值觀。

對對手朴銀珠肆意「抹紅」，陳介飛說，可以讓全美選民看到她在選舉中表現醜惡的一面，也已遭全美許多民權組織及眾多民選官員及參眾議員抨擊和指責，她的污點是無法抹去的。強調作為參選人，與對手相比，更願意表達自己的政見，即控制通膨、讓學校環境更安全、維護婦女合法權益。如果獲選，將振興美國製造業，強化基礎建設。加州在全美各州中納稅一直領先，應該獲得相應回報，用於公共設施、公共交通和公立學校及基礎設施建設。

8日當晚退伍軍人活動中心聚集不少陳介飛的支持者。（記者啟鉻／攝影）
8日當晚退伍軍人活動中心聚集不少陳介飛的支持者。（記者啟鉻／攝影）

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