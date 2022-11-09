哈岡拉朋地學區華裔候選人郭志勝券在握

哈岡學區前華裔教委郭志再次當選。（記者啟鉻／攝影）

哈仙達岡拉朋地聯合學區 （HLPUSD）前華裔 教委郭志（Gino Kwok），在學區改成分區競選後，8日再度參選第四選區教委選舉。截至9日的投票結果，他以超過74%得票率大幅領先對手，他表示已經勝券在握，但最後還要官方確認。他感謝支持者，讓他有再次服務家長和學生的機會。

他曾表示，如果失利，哈岡學區教委會將出現無華裔教委情況，令廣大華裔家長及學生失望。再次當選，會更關注在教委會提出政策，提高學生教學品質，讓更多學生進入理想大學。

郭志2011年至2020年擔任哈岡學區教委，兩次就任教委會主席。他本職是出庭律師和法學教授。他表示，再次當選，感謝選民支持信任，服務大家是自己的榮耀。他過去在擔任教委期間，將加州大學 獲准的數學和科學教育項目，在學區推廣實施，設立暑期數學課程，豐富學生學習內容。

通過加州雙語教育協會擴展中文雙語沉浸式課程，還創建西班牙語、韓語沉浸式課程。擴展大學雙註冊課程，即高中生在高中學習大學水平課程，並為高中生升入大學奠定基礎，高中生可以獲得長達二年的學分，以便提前獲得學士學位。他表示再次獲選教委，會進一步推動和豐富沉浸式課程。

他過去任職教委期間，積極幫助高中學生申請大學，舉辦申請大學研討會，多名學生在他幫助下被各類理想名校錄取。他率先在學區歷史上，籌集4000萬元用於學區發展。還與洛杉磯縣前縣政委員合作，於2014年完成建設投資2120萬元的哈岡社區中心。另推動通過總額1億4800萬元的公債項目。

郭志並是學區歷史上第一位當選加州學校董事會（CSBA）主席的教委。CSBA代表加州1000個學區，5000名學區教委和620萬名公立學校學生。