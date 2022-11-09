因大雪南加州山區多所學校關閉

大熊市多所學校9日因大雪天氣關閉。（KTLA5）

一夜之間，大雪降落在南加州的山頂上，促使一些山區學校11月9日（周三）關閉，包括內陸聖伯納汀諾縣大熊市 （Big Bear）的多所學校。

視頻顯示，幾吋厚的大雪紛紛飄落在聖伯納汀諾縣屬地萊特伍德 （Wrightwood）和 Running Springs地區。大熊市惡劣的天氣、停電和不安全的道路狀況，促使熊谷聯合學區 （Bear Valley Unified School District）9日關閉多所學校。

根據學區新聞稿，關閉的學校包括北岸小學（ North Shore Elementary School） 、鮑爾溫巷小學（Baldwin Lane Elementary School）、大熊中學（Big Bear Middle School）、大熊高中（Big Bear High School）、Chautauqua 高中和Fallsvale學校。

據國家氣象局報導，聖伯納汀諾縣部分山區的冬季風暴警報一直持續到9日上午 10 時，包括 Crestline、Lake Arrowhead、大熊市、大熊湖（Big Bear Lake）、Running Springs、萊特伍德和 Idyllwild-Pine Cove 等城市。9日早上可能會有多達 2 吋的額外積雪，因為4500 呎左右的山區預計也會出現降雪 。