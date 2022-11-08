南加山區發布冬季風暴警告 積雪最厚可達20英寸

南加發布冬季風暴警告，預計到週三洛杉磯和范杜拉縣（Ventura County）山區的積雪將達到 6 到 14 英寸。（KTLA）

根據KTLA報導，10月8日週二，南加 州山區預計將出現大量降雪 ，促使政府發布冬季風暴 警告。警告發出之際，南加已經歷了兩天強降雨日。根據國家氣象局數據，預計到9日週三洛杉磯和范杜拉縣（Ventura County）山區的積雪將達到 6 到 14 英寸，部分地區積雪厚度可達 20 英寸。

預計在 4000 到 5500 英尺之間會有大約 2 英寸的積雪，Grapevine 地區的 5 號高速公路上可能會有大約半英寸的降雪。降雪最有可能襲擊Grapevine地區的時間，是周二晚上到週三凌晨。據氣象局稱，高達 50 英里每小時的陣風也可能對在道路上行駛的司機造成威脅。

洛杉磯地區的冬季風暴警報將截至9日週三上午 10 點。聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）和河濱縣（Riverside）的山脈在8日周二也處於冬季風暴警告之下。警告還包括 Crestline、Lake Arrowhead、Big Bear City、Big Bear Lake、Running Springs 和 Wrightwood 等地區。

根據風暴警告，5500 英尺以上的地區預計會有 2 到 4 英寸的降雪，6500 到 7500 英尺之間預計將有4 到 8 英寸的降雪 。

高達 70 英里每小時的雪和陣風，將造成危險的駕駛條件，在山區旅行的司機需要注意的是，開車必須裝雪鏈。民眾可致電 5-1-1 獲取有關道路狀況的最新信息。