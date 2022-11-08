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世界OnAir／低卡不等於健康 營養師的三餐怎麼吃？

南加華裔母女外出就餐30多分鐘 名車被砸 名牌包等被盜

記者啟鉻／奇諾岡即時報導
圖為受害者車在停車場被砸車窗。（目擊者提供）
圖為受害者車在停車場被砸車窗。（目擊者提供）

南加聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills）一對華人母女，7日傍晚外出就餐，汽車停在停車場時車窗被砸，竊賊並盜走裡面的名牌包包及iPad，損失數千元。

葛先生說，事發在華資超市所在廣場，時間在7日傍晚5時許，當時還下著雨。他正在廣場一家中餐廳吃飯，這時一名華人中年女性很慌張的闖進來，詢問是否有監控錄像。他一問才知，這位女子在旁邊一家餐廳與女兒就餐，30多分鐘結束後準備開車離開時，吃驚的發現停在停車場的自家奔馳車（亦稱賓士車），副駕駛位置車窗被砸，丟失一個名牌包及iPad，損失數千元。停車地點距離餐廳並不遠。

目擊者說，案發現場圍著一些人，後來警方來到現場。旁邊也有一輛車受損，經確認是不久前發生輕微車禍導致的。據說事發廣場先前也發生過車窗被砸、財物被盜案件。

華人居民表示，奇諾岡市與其它城市相比，犯罪率較低，社區治安良好。但現在案件頻發，令人憂心。提醒華人駕車外出，停車離開時，不要將貴重物品放在車內，可避免被賊人砸車窗盜竊。

這起案件發生次日即11月8日，就是奇諾岡市市議員選舉投票日。連日來，市區治安問題被眾多選民關注，大家都希望市政管理與警方配合狠抓治安，強化技術，讓居民放心。

華人 車禍 投票

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