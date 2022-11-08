錯貼標籤 好肉變骨頭 洛縣華女舉報超市

在超市購物多留意商品的標價和售價是否相同。（示意圖，Pixabay）

洛市居民嚴女士近日在位於韓國城附近的一家主流超市買肉時，發現商店沒有按標價收費，經反映後，商家給嚴女士的肉進行「加工」，而這包肉幾乎全是骨頭。

這家超市在洛縣 有四十多家店鋪。根據嚴女士描述，愛探索不同超市的她，當天是第一次去該超市購物。嚴女士在促銷區選擇一盒標價為5.99美元的肉，但結帳後發現收據顯示該盒肉價值7.99美元。

嚴女士向店員反映問題，店員表示是因為標價貼錯了。超市經理隨後前來處理問題，讓嚴女士回到賣肉的櫃台更換標籤，並要求嚴女士先在另一個收銀台排隊進行退款，再重新購買肉。

嚴女士帶著已購買的肉根據指令回到了賣肉的櫃台，看見店員將這盒肉拆開並進行一些操作，然後貼上5.99美元的新標籤。嚴女士之後又重新排隊結帳，等待時間長達15分鐘。

直到嚴女士回到家中打開肉，才知道店員進行了什麼操作。原來店員將之前那盒肉裡的優質部分拿了出去，並添加了幾乎全是骨頭的肉。

嚴女士對此行為表示氣憤，她認為商店先貼錯標籤，後故意「貍貓換太子」，打著促銷的名義，實則在欺騙消費者。經調查，該商店的口碑一直欠缺，此前也被消費者反映過有「貼錯標籤多收錢」的行為。

嚴女士表示，她在別的超市也經歷過幾次貼錯標籤，都是實際銷售價高於標價。她認為這些錯誤很可能是有意為之，因為很多時候消費者不會注意標價，或意識到自己被多扣了一點錢，這樣商家可以悄無聲息地獲得更多利潤 。