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賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

記者趙健／洛杉磯即時報導
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）
近日有網友稱在華超「偶遇」張藝謀。（取材自微博）

近日網上瘋傳中國著名導演張藝謀也加入了「潤美大軍」，移民美國，並在洛杉磯購置豪宅。甚至還有網友稱自己在洛杉磯華人超市偶遇張藝謀買菜，並提供照片為證，但細究之下才發現這些證據不過是「移花接木」。

從網友提供的照片可以看出，戴著墨鏡的張藝謀正在某超市挑選蔬菜，從貨架上的價格標籤以及蔬菜種類可以看出該超市確實疑似美國華人超市，配上網友「偶遇」的故事，讓人很難不相信張藝謀確實已經身在美國。

但經記者查證後發現，該照片其實是出自張藝謀太太陳婷2017年發佈的一條微博。當時照片裡的張藝謀正在為妻子準備「情人節大餐」，陳婷稱這是張藝謀時隔50年第一次做飯，此條微博以張藝謀從買菜到做飯的一系列照片為配圖，其中就包括了近期網上瘋傳的這張「華超買菜照」。事實是這條微博的發佈時間是2017年2月15日，造謠者們翻出這張五年前微博的照片，製造出張藝謀已身在美國的假象，配合目前的輿論形勢，難免令人浮想聯翩。

另外，「張藝謀工作室」官方微博賬號也在近日發佈的微博裡，放出張藝謀工作時的視頻。據影視圈業內人士指出，目前張藝謀正忙於新片「滿江紅」的拍攝，該片已進入最後的製作階段，預計於2023年春節上映。

其實，此次造謠之所以能夠「以假亂真」，還因為在今年7月時，有中國的房產經紀爆料出張藝謀急售自己位於無錫太湖邊的一座豪宅。當時陳婷還發微博稱「無錫的房子沒有急售，只是詢問一下」，這也側面證實了張藝謀萌生過賣房的想法。據悉，一直以來張藝謀岳父母在該處居住，掛牌後，也一直是其岳父帶人開門看房。最後這套房子以6100萬元人民幣（約847萬美元）成交。

此次張藝謀已搬往洛杉磯居住的消息明顯是假新聞，但至於他是否已在洛杉磯購置房產或有移民計劃，尚待進一步探索。

陳婷七月時發微博表示並非急於賣房。（取材自微博）
陳婷七月時發微博表示並非急於賣房。（取材自微博）
「張藝謀工作室」近日發佈的工作照。（取材自微博）
「張藝謀工作室」近日發佈的工作照。（取材自微博）
所謂「華超買菜照」實際出自陳婷2017年發佈的一條微博。（取材自微博）
所謂「華超買菜照」實際出自陳婷2017年發佈的一條微博。（取材自微博）

微博 洛杉磯 華人超市

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