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從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」

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從上海至南加貨輪 1船員瘋刺主管 停刀只因「累了」

記者劉子為/洛杉磯即時報導
兇手莫奈格羅被判刑20年。(圖源pixabay）
兇手莫奈格羅被判刑20年。(圖源pixabay）

2020年9月在一艘從上海前往洛杉磯的貨輪上，一名船員連續多刀捅死了他的主管，該嫌犯於11月7日被判刑入獄20年。

聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）透露，該船員名為莫奈格羅（Michael Monegro），菲律賓籍，44歲。他於21年5月被起訴，罪名是對主管施暴並致死，且嚴重影響到輪船的安全行駛。

莫奈格羅工作的輪船總噸位為1萬5300噸 。20年9月，這艘貨輪從上海出發，橫跨太平洋向洛杉磯港口前行，事故發生在貨輪快抵達洛杉磯港時。

根據檢察官調查，案發當時，莫奈格羅和其他船員在貨輪上層甲板的更衣室內，莫奈格羅在旁邊的走廊看到自己的主管，當著其他船員的面，他開始瘋狂地捅刺主管。

莫奈格羅和受害者雙雙倒在地上，他坐在受害者上方，繼續捅刺受害者。莫奈格羅接著從受害者的工作服里又掏出一把刀，用兩把刀同時捅刺受害者，場面十分血腥和殘忍。

案發時其他船員試圖阻止但未能成功，莫奈格羅也表示最終停止暴力是因自己累了。船長過了一會兒才趕到案發現場，並說服莫奈格羅遠離受害者，但受害者已因多處捅傷死亡。

莫奈格羅隨後被船長帶到會議室談話，並同意交出兇器，以及接受被拘留在船艙。其他船員隨後被安排輪流看守船艙，導致他們無法妥善兼顧自身工作。檢察官指出，目睹了莫奈格羅刺殺全程的船員，感受到深深的創傷。

聯邦探員在船抵達洛杉磯港口時逮捕了莫奈格羅，逮捕時距案件發生已過去一週。

洛杉磯港 檢察官

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