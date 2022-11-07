除了地震 洛杉磯需警惕此一自然災害

研究指出，洛杉磯或將面臨洪水災害。 (圖源Pexels）

最新研究指出，比起地震，洛杉磯 未來更應該擔憂的自然災害，是因土地濫用帶來的洪水。

10月31日，在「自然可持續」（Nature Sustainability) 雜誌刊登的一項研究指出，洛杉磯市的87萬多人將可能在未來受到洪災 的影響，居住在低收入 社區的居民受到的影響會更嚴重。

洪水將毀壞住宅和城市的基礎設施，還可能傳播疾病，以及造成居民溺亡。

洪災的形成受到多種因素影響，比如海水外溢、雨水無法被地表吸收、河水流動速度超過其河道的承受能力等等。

該研究的作者之一桑德斯（Brett F. Sanders）表示，洛杉磯目前的土地使用有了很大的改變，這增加了洪災發生的可能性。「大量的建樓和建房帶來大面積難以滲透的地表，同時會帶來急速的降雨徑流，河道將難以承載這些流水。」

桑德斯又說，「在歷史上，聯邦定義的洪泛區並沒有標示出會被強烈降雨影響，並被淹沒街道的區域。目前的洪氾區只關注了河水量過載的河道，以及沿海可能受到風暴和海浪影響的區域。」但是，在像洛杉磯這樣充斥著鋼筋水泥的大都市裡，降雨也極可能帶來洪水。降雨、河流、海岸三類洪災，都有可能發生在洛杉磯。

桑德斯並表示，有洪災相關的研究指出，越富裕的社區越有能力應對洪災和迅速恢復。但低收入群體往往是有色人種，會恢復得更慢，甚至無法恢復。

如果洪災真的來臨，專家建議要迅速切斷電源，並關緊煤氣閥門。同時，準備好食物、飲用水、禦寒衣物、救生用品等，並迅速轉移到高處（如屋頂）。如果被困水中，應找到大樹、高地等待救援，還可以搜集木板、箱子等物品，必要時可製作救生筏。