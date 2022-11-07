南加暴風雨持續3天 部分地區發布山洪預警

一場大風暴正向南加州移動，降雨、山雪和陣風將持續到11月9日。（KTLA5）

一場大風暴正向南加州移動，降雨、山雪和陣風將持續到11月9日（周三）。 7日（周一）已開始出現陣雨，最大的雨水將在8日到來，有可能出現雷暴，部分地區已發布山洪預警。

根據國家氣象局的數據，洛杉磯 縣和橙縣大部分地區7日早上出現大量降雨，陣雨將持續到9日早上。預計這場風暴將給海岸和山谷地區帶來 1 到 3 吋的降雨，最大的陣雨將在8日到來，山區9日預計將有 2 到 5 吋的降雨。

洛縣 蒙羅維亞（Monrovia）地區居民關注 2020 年山貓大火燃燒的地方，大陣雨可能會導致曾被燒傷的區域出現泥石流。

根據國家氣象局，7日晚到8日晚，洛縣山區、羚羊谷（Antelope Valley）、聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）和聖蓋博 谷的部分地區，將進行洪水監測，並包括以下城市：蘭卡斯特市（Lancaster）、卡斯泰克湖（Castaic Lake）、棕櫚谷（Palmdale）、波莫那市（Pomona）、瓦倫西亞（Valencia）、聖塔克拉利塔（Santa Clarita）、艾爾蒙地市（El Monte）、阿克頓（Acton）、東洛杉磯、聖蓋博、巴沙迪那、紐霍爾（Newhall）和威爾遜山(Mount Wilson)。

7日晚到8日晚，邦德（Bond） 和斯爾沃拉多（ Silverado）燒傷區域發布山洪預警，聖塔安那（Santa Ana）山脈和橙縣的一些內陸地區也發布山洪預警。

此外，7日晚降雪將在 7000 呎以上的山區出現，8日晚可能降至 4000 呎。預計 6000 呎以上的地方將有 6 吋到 1 呎的積雪，在某些地區可能高達 20 吋；4500 呎以上的地方會有 2 到 6 吋的積雪。當局提醒司機在山區開車時需使用防滑鏈條，安全駕駛。

6日晚和7日，山區和沙漠高地的陣風時速為每小時 40 哩，8日將增加到每小時 55 哩；河濱市中心8日陣雨期間風速將高達每小時 30 哩，海梅特市（Hemet）的陣風將高達每小時 20 哩。國家氣象局建議駕駛者需為光滑的道路和寒冷的山區旅行做好準備。