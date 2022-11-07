洛市81歲亞裔走失 患阿茲海默症 警籲協尋

81歲亞裔老嫗走失。（洛杉磯市警察局）

洛杉磯 市一名患有阿茲海默症 （Alzheimer’s）的亞裔老嫗11月4日失蹤，目前仍下落不明。洛杉磯市警察 局（LAPD）呼籲民眾協助尋找這位可能面臨危險的老人。

據洛市警方表示，81歲的Tomi Yamada於4日下午1點半左右從兒子的車裡下車。當她兒子尋找車位時，Yamada獨自走進醫院，之後的監控錄像顯示，她在無人陪同下離開了醫院。

Yamada身高5英尺 ，體重110磅，黑色頭髮和棕色眼睛。走失時頭戴草帽，身穿帶有花卉圖案的海軍藍襯衫和藍色牛仔褲。失蹤前最後一次出現，是在東好萊塢附近的佛蒙特大道（Vermont Avenue）1700號段街區。

洛市警方呼籲公眾幫助尋找這位失蹤老人，如有相關線索可致電 323-561-3211 聯繫警局，非工作時段可撥打 877-527-3247。

據國會研究處(Congressional Research Service)統計數據顯示， 患有阿茲海默症的失蹤者會面臨更高風險，因為他們可能會對周圍環境感到困惑，並忘記自己所在位置。在美國，阿茲海默症是老年病中較為常見的一種，據之前美國阿茲海默症協會(Alzheimer's Association)公佈的統計數據顯示，65歲以上的美國成年人中，約有九分之一的人患有阿茲海默症。