華航獲評亞洲最佳航空貨運 延續獲醫藥品冷鏈運輸認證

華航獲評亞洲最佳航空貨運。(華航提供)

中華航空榮獲 2022 年《航空貨運新聞》(Air Cargo News) 期刊評選為 「亞洲最佳航空貨運」(Best Cargo Airline – Asia) ,同時延續取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證 (The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma),貨運專業深獲國際肯定。

歐洲《航空貨運新聞》期刊每年舉辦航空貨運新聞獎 (Air Cargo News Awards),主要由貨運承攬業者及供應鏈代理商等參與投票 ,加上產業專家綜合評分,素有航空貨運奧斯卡獎 之稱。華航今年首次在超過百家的全球航空業者候選名單突圍,獲頒「亞洲最佳航空貨運」獎項。

華航自 2013 年開始布局醫藥冷鏈物流,2014 年引領潮流推出主動式溫控集裝箱,2019 年為台灣首家取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司。近期也再次延續獲認證,冷鏈運輸服務品質優良穩定。華航自疫情 以來承載許多防疫物資,在歐洲、美洲、亞洲、大洋洲往來運送口罩、快篩試劑與超過 1 億 1 千萬劑的新冠疫苗,彰顯致力提供優質醫藥運輸的承諾,追求卓越服務的精神未因疫情停歇。

華航為台灣航空貨運市場先驅,對於珍貴古物、精密儀器、車輛、大型機具、航材、藝術品及活生動物等各類特殊貨物,均有豐富運送經驗,亦為國內外知名大廠指定承運高精密儀器與機臺設備。疫情期間,華航快速調整為「貨運為主」的營運策略,充分發揮貨機運力,搭配客機腹艙載貨,2021 年締造輝煌的貨運成績。華航的專業服務,也曾獲頒《Air Cargo World》「全球航空貨運卓越服務獎」(Air Cargo Excellence Awards)、年度航空貨運風雲人物 (Air Cargo Executive of the Year Award) 等國際獎項。

華航持續佈建貨運飛航版圖,貨機飛航遍布全球 35 個航點,航網綿密,2021 年客貨機在全世界承運超過 177.5 萬噸貨物;並引進新世代 777F 貨機,目前已交付四架,未來 777F 貨機規模將達十架。華航因應永續發展,持續優化機隊與研擬策略,以符合市場發展趨勢及營運需求,翻開疫後新序章。