我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

封面故事／舒適退休 錢夠了嗎？

南加退伍軍人大樓遭入室盜竊 砸攝像頭、撬取款機

記者邵敏／洛杉磯即時報導
南加內陸雷德蘭市退伍軍人協會大樓11月2日遭遇入室盜竊。（KTLA5）
南加內陸雷德蘭市退伍軍人協會大樓11月2日遭遇入室盜竊。（KTLA5）

南加內陸聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）警方，日前指控兩名「職業罪犯」入室盜竊美國退伍軍人協會大樓，以及附近的一家動物醫院，其中一名嫌疑人目前仍在逃。監控視頻記錄了整個過程，包括盜賊入室行竊、猛砸攝像頭、撬取款機，警方在大樓內追逐嫌犯的影像。

影音來源：雷德蘭退伍軍人協會大樓／記者邵敏後製

據該地美國退伍軍人協會經理傑西斯 (Joe Gercis) 表示，這起盜竊案發生在11月2日（周三）凌晨 3 時 30 分左右，傑西斯當時收到大樓警報系統的短信通知，他認為這起入室盜竊案經過精心策劃，「毫無疑問，他們知道這幢房產的每一處細節，之前應該來過這裡。」

據悉，一名嫌疑人目前已被拘留，警方繼續追捕第二名嫌疑人。監控視頻捕捉到這些膽大妄為的小偷，錄像顯示，一名嫌疑人走向後門，用撬棍多次砸壞監控攝像頭。傑西斯解釋說：「案發時，小偷剪斷柵欄進入屋內，摧毀一些攝像頭，之後又進入冷凍食品所在地，將所有東西裝進垃圾桶，接著爬到屋頂頂部，從艙口進入。」

嫌疑人闖入大樓，幾分鐘內迅速席捲能找到的任何東西，傑西斯指出，他們進入酒吧，試圖撬開ATM機和保險箱。 「他們來這裡主要是為了現金，」根據傑西斯的說法，竊賊至少偷走1200 元現金。警察接到報案後趕至案發現場，在樓裡追逐兩名嫌疑人。在一個可怕的時刻，當傑西斯站在大樓外時，一名嫌疑人砸碎玻璃前門，警察則在後面追趕他。

雷德蘭退伍軍人協會大樓，是一個多世紀以來退伍軍人和當地人喜歡聚集的地方，案件在退伍軍人節的前一周發生，財務官Rudy Yglesias表示，「我們將繼續如期舉行退伍軍人節遊行。」

警方指出，就在退伍軍人協會大樓盜竊案發生前的一個小時，附近的動物醫院也被同一夥嫌疑人盜竊。兩起案件十分相似，都在進入建築物前切斷屋頂艙口的鎖。雷德蘭動物醫院獸醫 Ric Price 博士表示，「我們的醫院仍在工程建設中，一名承包商，水管工的私人工具都被偷走了。」據悉，目前一名嫌疑人仍然逍遙法外，雷德蘭警方要求任何有信息的人撥打 909-798-7681，為警方提供線索。

小偷剪斷柵欄進入大樓內實施盜竊。（KTLA5）
小偷剪斷柵欄進入大樓內實施盜竊。（KTLA5）
盜賊撬開大樓內的ATM機，偷走現金。（KTLA5）
盜賊撬開大樓內的ATM機，偷走現金。（KTLA5）

警察 遊行 南加

上一則

時尚界顛覆性的華人設計師作品 在南加寶爾博物館展出

延伸閱讀

出席美國退伍軍人中心年會晚宴 倪邦臣活躍華府社交圈

出席美國退伍軍人中心年會晚宴 倪邦臣活躍華府社交圈
紐約37層高樓失火 多人掛窗外 38人受傷、2命危

紐約37層高樓失火 多人掛窗外 38人受傷、2命危
10月犯罪數據 汽車盜竊、強暴激增

10月犯罪數據 汽車盜竊、強暴激增
榮光會慶榮民節 感謝退伍軍人付出

榮光會慶榮民節 感謝退伍軍人付出
退伍軍人協會南加分會 11/11慶3周年

退伍軍人協會南加分會 11/11慶3周年
保障退伍軍人收入權益 馬兆明再起新法 獲老兵支持

保障退伍軍人收入權益 馬兆明再起新法 獲老兵支持

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
近日在美國航空從歐洲返回的航班上，一名女乘客在飛機上跺腳引發一名藍色上衣中國大媽的國罵羞辱。（讀者提供）

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

2022-11-05 19:03
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
亞凱迪亞警方1日下午通過調查比對，成功攔截和逮捕了搶劫手袋的嫌犯。（檔案圖）

洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應

2022-11-02 19:03
有些華人城市售出房價不降反升。（Pixabay）

南加房市銷量降 華人地區價格反升

2022-11-02 02:20

超人氣

更多 >
台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸

34歲「新好弟弟」亞倫卡特 陳屍家中浴缸