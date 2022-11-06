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歌唱家楊光在亞市舉辦獨唱會 充滿著華美古韻 魅力獨特

記者張宏/洛杉磯即時報導
旅美女中音歌唱家楊光，日前在亞凱迪亞（Arcadia）舉辦一場充滿著華美古韻的中文藝術歌曲獨唱音樂會「在水一方」。（楊光提供）
旅美女中音歌唱家楊光，日前在亞凱迪亞（Arcadia）舉辦一場充滿著華美古韻的中文藝術歌曲獨唱音樂會「在水一方」。（楊光提供）

女中音歌唱家楊光，日前在洛杉磯亞凱迪亞（Arcadia）舉辦一場充滿著華美古韻的中文藝術歌曲獨唱音樂會「在水一方」，讓現場數百名觀眾感受到中文歌曲詩雅詞麗的藝術魅力。

楊光精選11首依據中文古典，和現代各時期頗具代表性的詩詞創作的優美歌曲，邀請男高音歌唱家朱依東 、鋼琴伴奏王蕾傾情演出。其中一首「關雎」歌詞出自中國最古老的詩集「詩經」首篇「國風 ·南周」，楊光將這首曲子展現得清婉悠揚 、如訴似吟，加之多段間奏銜接完美，唱者情緒拿捏得恰當巧妙，帶來的藝術享受讓觀眾回味無窮 。

演唱會壓軸曲目「在水一方」，傳唱海內外近半個世紀。楊光在演唱中，發揮出二度創作的獨特魅力，運用音域渾圓寬廣、濃郁飽滿的藝術特質，將這首淒婉綿柔的流行歌曲營造出情致別樣的「中國韻味」。特別是在音樂的高潮部分，楊光將「我願逆流而上，找尋她的方向」表現出一種戲劇性張力，充分展現出她的歌唱功力，她的演唱極富感染力與創造力，讓現場觀眾始終沈浸在如痴如醉的藝術享受中。

旅美歌唱家楊光先後畢業於中國中央音樂學院，及美國茱莉亞音樂學院歌劇中心，並獲得茱莉亞音樂學院歌劇中心「高級藝術家表演文憑」。

洛杉磯僑界名人張素久、顧衍時、楊逸凡、徐曉峰等人，觀看演出並表示稱讚。

歌劇 洛杉磯 亞凱迪亞

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