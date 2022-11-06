洛縣華生密集學區教師被控性騷女生 學區將賠近300萬

被告馬提尼茲。（警方提供）

洛杉磯 縣聖蓋博谷華生密集的羅蘭學區 （Rowland Unified School District），因一名教師涉嫌不法行為，將以近300萬元賠償金與受害人家屬達成和解。一名女生指稱三年前遭教師性騷擾 ，近日向學區提出巨額賠償。涉事教師已經被判牢刑，而這項賠償尚待法官最終決定。

原告律師代表現年12歲不具名的受害人，11月4日向洛杉磯縣高等法院法官布拉茲勒（ Kevin C. Brazile）提交法庭文件，大致羅列了和解賠償細節：學區賠償原告總計280萬元，其中160萬元給原告，其餘120萬元是律師費及其它各種官司費用。由於原告未成年，這項和解協議尚需由法官確定，目前已訂聽證時間是12月22日。

這起針對羅蘭學區的訴訟官司，起於2018年8月，一名二年級教師馬提尼茲（Jose Cruz Martinez），涉嫌在2017至2018年，對多名女生有性騷擾行為。訴狀稱，原告指控被告涉及性虐待、性騷擾、疏忽及有意導致受害者情緒困擾。辯護律師堅稱，學區不應對被告所宣稱的行為擔負任何責任。

據了解，被告教師馬提尼茲2017年8月1日至2018年4月1日間，涉嫌對四名女生有性騷擾行為。原告提出訴訟，聲稱她七歲在羅蘭學區上小學時，就遭到馬提尼茲性虐。訴訟文件說「馬提尼茲濫用教師權利，多次與原告進行不恰當的性行為。」

根據訴狀，大多數不法行為發生在校區和教室裡。被告除了採取性騷擾撫摸女生，還給她們塗指甲、提供小禮物和零食。根據原告律師提供給法庭的文件，「很顯然，羅蘭學區不僅知道被告在其它學區發生過類似不法行為，而且在被告對原告實施犯案前，學區曾針對被告就2012年10月間的近似行為，有過違規處罰。」

被告馬提尼茲，羅蘭岡居民，犯案時54歲。2019年因不當觸摸五名女學生被判牢刑五年。同時，也被登記為性犯罪者。

馬提尼茲於月前早些時候，還對四項性騷擾孩童重罪及一項猥褻孩童輕罪，向法庭表示不抗辯。