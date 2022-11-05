華埠中心51週年晚會 鱗躍翅揚舞潮拼浪

華埠服務中心5日在聖蓋博舉辦「鱗躍翅揚 舞潮拼浪」51週年募款晚宴，400多名嘉賓在現場共襄盛舉。（記者張宏／攝影）

華埠 服務中心5日在聖蓋博 舉辦「鱗躍翅揚 舞潮拼浪」51周年募款晚宴，新的一年繼續為社區提供醫療等各項服務，400多名嘉賓共襄盛舉。

華埠服務中心今年獲得聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）頒發的非營利組織「聯邦眾議員社會領袖獎」，晚會上趙美心又向華埠服務中心執行長伍競群和董事會主席鄺之才（Henry Kwong) 頒發感謝狀。她表示，華埠服務中心多年服務社區，尤其是在疫情期間幫助民眾及小商家度過難關，服務中心有很多福利項目覆蓋兒童、成人、長者的社會服務和醫療服務，及多種語言的新移民社區。

伍競群表示，服務中心走過51個年頭，今晚430多人共同慶祝和見證中心半世紀的努力。為滿足聖蓋博谷民眾的需求，中心預計2024年在聖谷地區啟動更大規模的醫療中心，也將是中心最大的一個醫療中心，面積是其他醫療中心的兩倍。未來其他城市也會設置服務點，滿足不同社區的民眾的需求，感謝大家出錢出力。

鄺之才表示，現在服務中心每年服務人群約有10萬人，希望未來能繼續擴大服務，不僅是服務亞裔，還能為主流社區及西裔提供各項醫療和社區服務，不斷增加新的醫療中心，讓服務中心不斷壯大。