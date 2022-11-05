我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

期中選舉最後周末 拜登、歐巴馬費城合體 川普賓州助選

華埠中心51週年晚會 鱗躍翅揚舞潮拼浪

記者張宏/洛杉磯即時報導
華埠服務中心5日在聖蓋博舉辦「鱗躍翅揚 舞潮拼浪」51週年募款晚宴，400多名嘉賓在現場共襄盛舉。（記者張宏／攝影）
華埠服務中心5日在聖蓋博舉辦「鱗躍翅揚 舞潮拼浪」51週年募款晚宴，400多名嘉賓在現場共襄盛舉。（記者張宏／攝影）

華埠服務中心5日在聖蓋博舉辦「鱗躍翅揚 舞潮拼浪」51周年募款晚宴，新的一年繼續為社區提供醫療等各項服務，400多名嘉賓共襄盛舉。

華埠服務中心今年獲得聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）頒發的非營利組織「聯邦眾議員社會領袖獎」，晚會上趙美心又向華埠服務中心執行長伍競群和董事會主席鄺之才（Henry Kwong) 頒發感謝狀。她表示，華埠服務中心多年服務社區，尤其是在疫情期間幫助民眾及小商家度過難關，服務中心有很多福利項目覆蓋兒童、成人、長者的社會服務和醫療服務，及多種語言的新移民社區。

伍競群表示，服務中心走過51個年頭，今晚430多人共同慶祝和見證中心半世紀的努力。為滿足聖蓋博谷民眾的需求，中心預計2024年在聖谷地區啟動更大規模的醫療中心，也將是中心最大的一個醫療中心，面積是其他醫療中心的兩倍。未來其他城市也會設置服務點，滿足不同社區的民眾的需求，感謝大家出錢出力。

鄺之才表示，現在服務中心每年服務人群約有10萬人，希望未來能繼續擴大服務，不僅是服務亞裔，還能為主流社區及西裔提供各項醫療和社區服務，不斷增加新的醫療中心，讓服務中心不斷壯大。

華埠服務中心成立於1971年，服務洛杉磯縣華人社區的弱勢社群及少數族裔，該中心具多元文化背景，是華埠最具規模的社會服務及社區醫療中心。有四個主要服務範疇，包括社會服務（老人服務、福利申請、諮詢轉介）、聯邦認可的社區醫療中心（心理輔導、健康家庭診所、牙醫診所、眼科視光診所）、青少年中心及社區經濟發展（個人理財教育及中小企的商業培訓）。

華埠服務中心5日在聖蓋博舉辦「鱗躍翅揚 舞潮拼浪」51週年募款晚宴。（記者張宏攝...
華埠服務中心5日在聖蓋博舉辦「鱗躍翅揚 舞潮拼浪」51週年募款晚宴。（記者張宏攝影）
趙美心（中）5日也出席了活動，並向華埠服務中心執行長伍競群（右）和董事會主席鄺之...
趙美心（中）5日也出席了活動，並向華埠服務中心執行長伍競群（右）和董事會主席鄺之才（Henry Kwong) 頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

華埠 眾議員 聖蓋博

上一則

安裝太陽能省很大 會計師解讀稅務抵免

延伸閱讀

加州1號提案 護婦女生育權

加州1號提案 護婦女生育權
朴銀珠抹「紅」陳介飛 亞裔領袖譴責

朴銀珠抹「紅」陳介飛 亞裔領袖譴責
防範仇亞 宜從教育著手 學生、成人皆應受培訓

防範仇亞 宜從教育著手 學生、成人皆應受培訓
提高亞太裔參政 爾灣社區對談首場聚焦應對仇亞 降低通膨及基建法案對中小企影響

提高亞太裔參政 爾灣社區對談首場聚焦應對仇亞 降低通膨及基建法案對中小企影響
趙美心批洛市官員種族主義言論

趙美心批洛市官員種族主義言論
趙美心譴責洛市種族主義 類似言論曾嚴重傷害亞裔

趙美心譴責洛市種族主義 類似言論曾嚴重傷害亞裔

熱門新聞

世說新聞團隊走訪當地社區，為您揭開馮小剛豪宅的神秘面紗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

2022-11-01 22:18
馮妻子徐帆的資料仍顯示在人藝官網（圖源北京人藝官網）

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

2022-10-29 20:12
相關部門已將攻擊犬全數帶走監管。（abc7截圖）

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

2022-10-31 15:36
亞凱迪亞警方1日下午通過調查比對，成功攔截和逮捕了搶劫手袋的嫌犯。（檔案圖）

洛縣華人區商場 女坐車內被男嫌闖進搶包 寶馬車接應

2022-11-02 19:03
星巴克點單有省錢訣竅，可以用一半的價格，享受一樣的味道。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

2022-11-03 21:25
南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01

超人氣

更多 >
演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才