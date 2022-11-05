安裝太陽能省很大 會計師解讀稅務抵免

黃晨會計師（右一）和當天演講專家們（記者劉子為/攝影）

「要不要給住宅和公司安裝太陽能？」這是當下加州 居民的熱門話題之一。22年剛出臺的降低通貨膨脹法案帶來了很多政策利好，包括30%的太陽能投資 稅收抵免（ITC）。誰可以安裝太陽能？如何申請和安裝太陽能？11月5日，在美國粵港澳大灣區企業家總商會主辦的講座上，黃晨會計師給出了以下專業建議。

首先，申請者需符合一些基本條件：需要居住在美國、房屋不出租給免費實體（比如學校）、第一次使用太陽能等等。

黃晨會計師提供了計算抵免的公式：通用的稅收抵免百分比 X 計稅基礎（在符合條件的設備上的花費）=稅收抵免。如果是商業用途，計稅基礎會包括設備的銷售和使用稅、安裝成本等；如果是住宅用途，計稅基礎會包括光伏電池和系統設備的花銷等。同時，商業用途的太陽能還可通過折舊抵扣減少聯邦所得稅，並減少州所得稅。

每個案例不一樣，安裝太陽能雖然要一筆投入，但因此節省下來的電費和增加的租金等，將會給安裝者帶來長期的利益。黃晨建議大家找會計師試算，通過專業的算法決定是否安裝和如何規劃。

黃晨會計師提供了一個商業用途太陽能的省錢案例：假如公司的太陽能設備花費100萬美元，稅收抵免+減少的聯邦所得稅+減少的州所得稅，共計為63萬5000美元。

同時，黃晨會計師也提供了幾個住宅用途的案例，以直觀地展現對新能源投資能為家庭節省多少錢：

一、年收入12500美元的四口之家：若通過平價醫療法案（ACA）市場自行購買健康保險 ，並於23年購買電車，同時安裝用電池和太陽能，該家庭共可節省22888美元。

二、年收入75000美元的單親家庭：若通過ACA購保險，並將租用公寓的電器升級為節能電器，該家庭可節省6738美元。

三、年收入40000美元的獨居青年，若通過ACA購保險，並購買二手電動車，該青年可節省5114美元。