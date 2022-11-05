2023紅藍卡費用降低 白卡申請放寬
由世界日報主辦的「2023紅藍卡線上講座」於11月5日在線上舉行，南加保險專業人士分享明年聯邦醫療保險相關資訊及健保計劃福利的最新訊息，2023紅藍卡費用降低及白卡申請標準放寬。
關於紅藍卡聯邦醫療保險 2023年最新變化，「佳信健保」的Albert徐指出，從明年開始，由於加州政府放寬了白卡申請條件，預估將有30至50萬人重新符合白卡的申請條件。新規定中，將個人資產的上限從不超過2000美元調整為不超過13萬美元，夫妻共同資產的上限從不超過3000美元調整為不超過19萬5000美元，每增加一名家庭成員就額外增加6萬5000美元。經過本次調幅，讓很多原本不符合資格的加州居民也能獲得白卡醫療福利。
「佳信健保」的Toyo程表示，聯邦醫療保險分為A和B兩個部分——A部分指住院時需要自付的費用，B部分則是門診相關的福利。很多人不了解的是，在只有聯邦醫療保險的情況下，規定的自付門檻內的費用部分都是需要持卡人自己負擔的，只有超過自付門檻的部分，持卡人才能享受80%的報銷福利，剩下20%的醫療費用也還是需要自己負擔。而額外的商業醫療保險方案不僅提供附加的牙科、健身房等福利之外，最主要的作用，是支付持卡人自己承擔的20%的那部分醫療費用。當然，這需要專業健保規劃師的協助，根據個人的財務及健康狀況搭配其它福利組合，確保龐大的醫療開銷不成為退休生活的隱憂。
Albert徐也補充道，在考慮適合自己的方案時，不要預期太高，不可能一次性享受所有的好處，應根據自己的需求選擇最適合方案，投保人還可以每年根據自己的需求調整方案。
「長青保險」資深經紀人邱文齡（Wenling Antoine）還提到，在保費方面，明年聯邦醫療保險B部分保費將從170.10元降至164.9美元。另外，她還提醒年長者在就醫需求時，應認真關注自己的症狀和身體情況，減少不必要的盲目諮詢過程，從而能夠盡早讓醫生明確狀況，之後進行專科就醫，這樣保險公司才能及時幫投保人聯繫專科醫生，有經驗的專科醫生會很快根據病情判斷病因，為患者提供有效的治療。
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