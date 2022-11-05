2023紅藍卡費用降低 白卡申請放寬

2023年白卡申請的收入標準放寬 。（會議截圖）

由世界日報主辦的「2023紅藍卡線上講座」於11月5日在線上舉行，南加保險專業人士分享明年聯邦醫療保險 相關資訊及健保 計劃福利 的最新訊息，2023紅藍卡費用降低及白卡申請標準放寬。

關於紅藍卡聯邦醫療保險 2023年最新變化，「佳信健保」的Albert徐指出，從明年開始，由於加州政府放寬了白卡申請條件，預估將有30至50萬人重新符合白卡的申請條件。新規定中，將個人資產的上限從不超過2000美元調整為不超過13萬美元，夫妻共同資產的上限從不超過3000美元調整為不超過19萬5000美元，每增加一名家庭成員就額外增加6萬5000美元。經過本次調幅，讓很多原本不符合資格的加州居民也能獲得白卡醫療福利。

「佳信健保」的Toyo程表示，聯邦醫療保險分為A和B兩個部分——A部分指住院時需要自付的費用，B部分則是門診相關的福利。很多人不了解的是，在只有聯邦醫療保險的情況下，規定的自付門檻內的費用部分都是需要持卡人自己負擔的，只有超過自付門檻的部分，持卡人才能享受80%的報銷福利，剩下20%的醫療費用也還是需要自己負擔。而額外的商業醫療保險方案不僅提供附加的牙科、健身房等福利之外，最主要的作用，是支付持卡人自己承擔的20%的那部分醫療費用。當然，這需要專業健保規劃師的協助，根據個人的財務及健康狀況搭配其它福利組合，確保龐大的醫療開銷不成為退休生活的隱憂。

Albert徐也補充道，在考慮適合自己的方案時，不要預期太高，不可能一次性享受所有的好處，應根據自己的需求選擇最適合方案，投保人還可以每年根據自己的需求調整方案。