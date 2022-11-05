核桃谷學區教委佟儀 周末衝刺拚連任

核桃谷聯合學區教委佟儀（中）率團隊周末衝刺拚連任。(佟儀團隊)

核桃 谷聯合學區 教委佟儀（Tony Torng）博士率領助選團隊5日下午衝刺，100多人走上街頭造勢拉票，懇請選民在下周二選舉日投票，支持他再服務四年。

佟儀競選團隊5日下午前往核桃市山谷大道（Valley Blvd.）和Grand Ave.交口的六個交通路口，舉行一個多小時的競選衝刺造勢活動，提醒選民投票，更希望獲得選民支持。助選團隊成員有鑽石吧 高中學生Aaron Tsai帶領的童軍團及Leo Club成員、鑽石吧高中華裔家長會、核桃Suzanne初中家長會正副會長及成員、核桃高中舞蹈隊、鑽石吧長青會、珠心算協會、高中機器人俱樂部、Heart of Hope及工程師協會等多個社區團體。佟儀特別感謝很多居民和中學生加入他的助選團隊，除華人和亞裔，還有其他族裔的志願者。當天，核桃谷聯合學區的另外兩名競選人---也參加了佟儀的造勢活動。

此次核桃谷聯合學區教委會有三席改選，三名現任者皆尋求連任，唯一挑戰者是華裔心理健康諮詢師趙宏。佟儀表示，很高興此次教委選舉非常正面，各位候選人均全力做好自己，沒有相互負面攻擊，體現了君子風範。

今年選舉是佟儀尋求第三個任期，此前第二任改選因無人挑戰自動連任。佟儀表示，八年前的首次選戰相當辛苦，不僅因為自己是新人，還要面對當時得到教師工會大力支持的候選人，他感謝選民在那次選舉中給予他的支持和信任。他表示，此次教師工會沒有背書支持候選人，各人憑自己的實力競選，他對自己的選戰充滿信心。

作為現任教委會主席，佟儀認為過去三年最大的挑戰就是疫情，核桃谷聯合學區教委會非常團結，和學生及家長們共度難關。他表示，三年來即便是學生們都改為線上網課，教委會都一直堅持戴口罩開會；學區從傳統的面課到部分面課和部分網課，到最後全部網課，從網課和面課交替到最後逐漸恢復面課，都是全新的嘗試，都需要教師們的高度配合。值得慶幸的是，在最近全州標準考試普遍較大幅度下降的情況下，核桃谷學區只有小幅退步，整體分數高於亞凱迪亞等傳統優良學區，讓學生和家長都感到欣慰。