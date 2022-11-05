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2030人口普查熱身 少數族裔利害關係大

記者劉子為/洛杉磯即時報導
聯邦人口普查局局長桑托斯對談洛杉磯少數族裔媒體。（記者劉子為/攝影）
聯邦人口普查局局長桑托斯對談洛杉磯少數族裔媒體。（記者劉子為/攝影）

「我為什麼要關心和參與人口普查？」也許，參與人口普查沒有很快給個人帶來顯著的直接的利益，但卻能幫助參與者的族裔獲得更多關注，尤其對於少數族裔非常重要。

11月4日，聯邦人口普查局（Census Bureau）局長桑托斯（Robert Santos）會晤洛杉磯少數族裔媒體，商討如何優化2030年人口普查，如何獲得更準確的數據，盡可能覆蓋到各個少數族裔。見面會由少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services）組織。

人口普查旨在讓民眾、政府和決策者們在人口層面更加了解美國，其數據將影響到政府的財務預算、政經政策和建設項目等等，少數族裔可以通過人口普查讓決策者看到自己的存在，並爭取更多的發聲機會和權利。

桑托斯首先討論了少數族裔人口普查問題。有媒體提到「信任缺失」，很多人不知道為什麼要參與普查，或因身份敏感擔憂給自己帶來麻煩；同時因為疫情，人們可能會抵觸陌生的人口普查員；有媒體提到人口普查表格的設計不夠清晰，很多人不知道該勾選什麼族裔；有人曾誤以為「Central America」（中美洲）是指「美國中部」；還有媒體提到人口普查表格列出的族裔不夠多樣，比如來自亞洲的移民和在美國成長的亞裔，二者不能混為一談，因為身分認同是不一樣的。

對於這些問題，媒體提出多種建議，例如，讓了解少數族裔的人們去溝通，比如少數族裔眾媒體，他們了解自己服務的社群，容易收穫少數族裔的信任；其次，普查表格的設計應更通俗易懂且更包容，讓人們在填寫過程中不困惑，同時應該找不同語言的專家審閱，確保其措辭是中立且友善的... ...

桑托斯表示，人口普查局的調查過程及結果是完全透明的，普查局也在盡力走訪不同的族群和部落，以確保所有生活在美國的人不被漏計。人口普查局今年首次開放了向公眾徵求建議的通道，所有人都可以參與規劃2030年人口普查。

人口普查局希望公眾可以針對以下五點給出寶貴建議：一、如何接觸到所有人並讓更多人願意接受普查；二、運用什麼科技能使流程更高效和用戶友好；三、該如何聯繫和溝通調查對象；四、如何能更好地幫助不同的調查對象，優化被調查的體驗。

桑托斯還透露未來會進行經濟普查，也希望少數族裔能積極參與，讓當權者和決策者更了解美國經濟的構成，以優化其未來的規劃和決策。

希望給人口普查局建言獻策的讀者可以發送電郵至：[email protected] ，或進入網址 Census.gov/2030census 通過Federal Register Notice留下評論。

聯邦普查局局長桑托斯(左)會晤洛杉磯少數族裔媒體。（記者劉子為/攝影）
聯邦普查局局長桑托斯(左)會晤洛杉磯少數族裔媒體。（記者劉子為/攝影）

人口普查 社群 亞裔

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