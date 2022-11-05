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周國華任亞裔美軍傳記顧問 與大學合作為英雄立傳

記者丁曙／洛杉磯即時報導
越戰美軍華裔老兵、銅星勳章獲得者周國華。（受訪者提供）
越戰美軍華裔老兵、銅星勳章獲得者周國華。（受訪者提供）

征戰越南的美軍華裔老兵、銅星勳章（Bronze Star Medal）獲得者周國華（Peter M. Chow），最近應美國退伍軍人事務部聘請，擔任瑪麗蒙特大學（Loyola Marymount University）退伍軍人數位傳記項目 (LMU Digital Veterans Legacy Project)顧問，為美軍亞裔老兵立傳，向社會敍說他們的故事，對國家的貢獻和為人民的犧牲。

周國華代表他創建的美國亞裔退伍軍人國家組織 (NOAAV) ，致信國家公墓管理局 (NCA)項目總監Denise Rosier博士，回覆退伍軍人事務部的遺產奬助計劃 (Veterans Legacy Grant Program)，撰寫了一份承諾書，支持由瑪麗蒙特大學（LMU）領導的合作夥伴項目，並負責聯絡和協調華裔亞裔老兵組織和華人團體，成為該項目的重要組成部分。

周國華表示，他致力於通過亞裔退伍軍人國家組織，協助瑪麗蒙特大學和洛杉磯國家公墓 （LANC）來實現目標，在項目諮詢委員會任職，參加定期會議，開發數碼產品等。作為顧問委員會成員，他還將參與大學生和高中生研究項目的審查過程，並就產品向項目團隊提供建議。這些產品包括書籍、短片、圖畫、教育手冊以及電子數據庫，所有資源面向公眾開放，並根據高中學生的學習目標量身定制。

周國華將幫助指導成品，專注於被忽視的、來自邊緣化或代表性不足的群體的退伍軍人，講述他們的故事。因此，他將致力於從美國退伍軍人628 協會招募成員，參與在西洛杉磯國家公墓的調研項目，並確保研究數據、故事、活動和產品，達到國家公墓管理局的績效指標。

作為一名立有戰功的退役軍人，周國華從未放棄服務國家和照顧袍澤的責任。1969年美國開始為越南戰爭徵兵，時年19歲的周國華在紐約加入美國陸軍，前往喬治亞州戈登堡接受基礎軍事訓練。不久後，他被分配到駐紮在西德奧格斯堡（Augsburg）的第1步兵師，參加了北約聯合軍事演習，提升了作戰和生存技能。

1970年，他被分配到駐紮在越南廣治省附近的美軍第5機械化步兵師。在越戰前沿，他的小隊多次在基地外進行夜間出擊，這也是越戰中最危險的陣地之一，因為被敵人伏擊的風險很高。當時美軍第5師在溪山（Khe Sanh）戰役中發動了大規模進攻，周國華駕駛M-113裝甲運兵車，途中差點被兩枚40磅重的爆炸性地雷擊中。次年，他因為作戰勇敢，獲得了陸軍銅星勳章（Bronze Star Medal），光榮退伍後，他從越南安全返回美國。

周國華祖籍浙江省寧波市舟山地區，1950年出生於上海，他的祖父和父親都是中華民國上海海關官員。新政府在大陸掌權後，他的祖父和父親經香港乘船前往紐約，但周國華與母親仍留在上海。1960年周國華11歲時經澳門前往香港，直至1966年移居紐約。通過畢生旅程，周國華深刻體悟到華人和亞洲移民在美國立足的困難，尤其是新冠Covid-19大流行，導致反亞裔情緒和相關暴力事件大幅上升，威脅亞裔社區安全。2019年，周國華創立了全美亞裔退伍軍人組織（NOAAV），希望為華人和亞裔老兵提供一個公平公正的服務平台，幫助他們應對當下的困境。

越戰期間周國華駕駛M-113裝甲運兵車作戰。（受訪者提供）
越戰期間周國華駕駛M-113裝甲運兵車作戰。（受訪者提供）

亞裔 越南 華人

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