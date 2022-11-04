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道指漲逾400點 但中止4周連升

快看世界／勁球飆到15億 禁售彩券州居民跨州碰運氣

勁球16億聖人也心動 書局賣彩券華人排長龍

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯東區惠康書局，民眾4日大排長龍買彩券。（惠康書局提供）
洛杉磯東區惠康書局，民眾4日大排長龍買彩券。（惠康書局提供）

勁球（Power Ball）頭獎金額4日已飆升到16億美元，成為世界上最大彩券獎金額。大獎當前，人人心動，自發自動排隊買彩券；有人自嘲16億元投資項目，還有華人夫婦以「All In」姿態，投資200元加入買彩券大軍。

勁球2016年1月創造金氏世界紀錄的「全國彩票最大頭獎」，當時三張彩票贏得15億8600萬元的頭獎。六年後勁球獎金又升到16億元，自己打破之前的金氏記錄。華人彩民聞風而動，洛東地區的惠康書局外民眾大排長龍購買彩券。業者Jacky表示，有位華人大手筆買下了500元勁球彩券，還有人買了300元，但多數人還是從幾元到幾十元至100或200元的區間。雖然一次性買下幾百元的人數不及疫情之前多，但也是久違了。如果這次開獎還是沒人中，那估計下次買家會更多。

華人丁先生4日又去買彩券，他表示，上次勁球開獎投下22元，但顆粒無收。剛去加油站買彩券，排在他前面的一位投下2元，還被收銀員鄙視太小兒科了吧。因此，他決定加大投資力度，一狠心砸下50元，起碼能中一個數吧!

華人李女士4日專門跑去蒙市聯菁書局買彩券，她表示，上次買了一股，今次買了兩股，不能再多了，畢竟這麼多年連兩元都沒有中過，已被老公嘲諷無數次了。但是，每次讓老公簽棄權書，萬一中獎和他無關，老公也就乖乖閉嘴了。

華人秦小姐說，她和老公砸下200元給勁球彩票，可謂All In，如果中了就回中國，不中就留在美國搬磚。她覺得自己瘋了，但瘋一次就瘋一次吧，對開獎非常興奮，畢竟是16億美元大獎。

還有華人自嘲這是一個價值16億元的投資項目，Tina表示，這個投資項目永遠是血本無歸，但依然讓人前赴後繼。上次勁球累積到10億元時，她買了200元，有幸中了2個4元。

勁球將於5日晚上開獎，如果還是無人中大獎，獎金還會繼續飆升，同時也會打破連續數日無人中大獎的記錄。

勁球 華人 投資

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