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台美同步萬聖節 橙僑中心元宇宙虛擬立體世界

本報訊
橙縣華僑文教服務中心元宇宙展場。(橙僑中心)
橙縣華僑文教服務中心元宇宙展場。(橙僑中心)

橙縣華僑文教服務中心日前搭上最夯的元宇宙（Metaverse）話題，與XRSPACE公司合作建置僑宇宙空間展場，透過手機或平板的GOXR應用程式，就可以進入橙縣僑教中心的虛擬立體世界，以生動的照片、影片及空間擺設，用活潑的手法介紹南加州人文地理、僑教中心會場實景與服務內容，包含海外華語文教育推廣、僑民聯繫、僑商經貿、僑青培育、海外青少年文化大使（FASCA）活動等第一手消息。

該中心從10月23日起更配合萬聖節設計「心想4橙」活動，歡迎各地方使用者透過軟體創建虛擬分身（Avatar）設計自己想要的模樣，與中心進行遊戲互動，近距離體驗及探索橙縣僑教中心提供的全方面服務，也藉此瞭解僑務委員會成立90周年來的創新變革，中心已陸續收到在美國及台灣眾多活動參與者電郵提供有趣的活動畫面，可以期待藉由元宇宙等新科技的輔助，將可降低不受時區距離及資料格式等限制，讓僑教中心的機能以更豐富生動的型態對外傳播。

橙縣僑教中心蕭蓓如主任表示，本次空間設計建置是要強化僑教中心的服務功能，並不會因為節慶活動結束而關閉，也歡迎有興趣的朋友利用手邊的手機或平板瀏覽（連結：https://app.xrspace.io/goxrlinks/s9JQ99zF6x7jqYux7，手機或平板沒有GOXR會先引導安裝）。

橙僑中心元宇宙活動踴躍。(橙僑中心)
橙僑中心元宇宙活動踴躍。(橙僑中心)

橙縣 手機 元宇宙

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