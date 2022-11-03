洛市18歲亞裔少年萬聖節失蹤 母親心碎稱其近期抑鬱

Wright媽媽在推特（Twitter）發佈兒子生活照。（取材自Twitter）

洛杉磯 市一名亞裔 少年10月31日萬聖節當晚失蹤，目前仍下落不明。洛杉磯市警察 局（LAPD）呼籲民眾協助尋找這名失蹤少年。

據洛市警方表示，這名亞裔少年叫Andrew Jason Wright，18歲，棕色頭髮和棕色眼睛，身高5呎9 ，體重170磅。走失時身穿黑色外套、栗色背心、灰色長褲和黑色皮鞋。失蹤前最後一次被看到的時間是31日下午6時，在聯邦大道（Federal Avenue）1700號段街區。

Wright的媽媽目前正在各大社交平台發佈求助信息，希望能發動民眾找到已失蹤三日的兒子。她在推特上寫道：「Wright沒有帶手機、身份ID和信用卡。」、「三週前他剛滿18歲，但他還是一個孩子。」、「他一直對自己非常嚴格，內心也很堅強。 他沒有過輕鬆的生活，特別是最近，由於一些自己無法控制的情況而處在抑鬱狀態。」、「Andrew，如果你看條信息，回家吧。 你是我的心。 沒有你，我們的家不完整。」。