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2022夏威夷國際影展「台灣電影焦點」重量級電影雲集

洛杉磯訊
夏威夷國際影展將展出多部台灣電影。（台灣書院提供）
夏威夷國際影展將展出多部台灣電影。（台灣書院提供）

夏威夷國際影展（Hawaii International Film Festival，簡稱HIFF）今年邁入第42屆， 將於11月3日至27日展開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院第12年與夏威夷國際影展合作推出「台灣電影焦點 （Spotlight on Taiwan）」，於夏威夷Consolidated Theatres Kahala戲院及線上盛大放映，本次放映八部台灣電影，其中特別安排代表台灣角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片《該死的阿修羅》為觀摩影片。

「台灣電影焦點」精選了今年票房、口碑俱佳的作品，《該死的阿修羅》取材自真實社會事件，以六個角色探索一場隨機殺人事件的蝴蝶效應，呈複雜多層次的心理層面；描述純潔男孩在親子關係及現實社會中尋找愛情及自我價值過程的愛情喜劇片《初戀慢半拍》；此外，風光入圍金馬獎六項大獎，講述高山上的泰雅族部落裡三代同堂家族，如何因選舉、異國文化等價值觀產生衝突的《哈勇家》，入選本影展「原民鏡像（Indigenous Lens）」單元；甫獲台北電影節最佳動畫獎，改編霹靂布袋戲元老級人物傳奇俠者素還真緣起故事《素還真》。四部長片陣容實力堅強，《該死的阿修羅》導演樓一安及《初戀慢半拍》導演陳駿霖將出席映後座談，與觀眾分享影片製作歷程及背後故事。

短片單元將於全美線上播映，本次放映榮獲舊金山國際同志影展最佳敘事短片獎探索性別認同過程的《桶裝仙女》；細膩刻畫長照者無奈及壓力的《看海》；台日合拍驚悚電影短片《喰之女》；呈現台北都會男女親密關係的《台北過手無暝無日》。

夏威夷國際影展透過電影促進亞洲、太平洋諸島及北美間的文化交流，為美國少數極重視亞太影片與新銳導演之影展。本屆將放映自30多個國家，102部長片，124短片，11月3日至20日舉辦實體影展，11月3日至27日線上串流放映，並於11月13日舉行頒獎典禮，更多影展購票及資訊，請詳https://hiff.org/。

影展 電影 夏威夷

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